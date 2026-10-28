Разбиха канал за трафик на мигранти: 19 задържани и тайници в камиони

19 души са задържани при мащабна полицейска операция срещу организирана престъпна група за трафик на мигранти през България. Мрежата е използвала специално изградени тайници в автомобили и камиони, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".

Акцията е проведена на 27 октомври в София, Софийска област, Перник, Силистра и Благоевград под надзора на Софийската градска прокуратура.

Според разследващите групата е действала от март 2026 г. Мигрантите са били прекарвани незаконно през границата в тайници на товарни автомобили, след което са настанявани в квартири в София.

Оттам са транспортирани към държави от Западна Европа, отново укрити в специално пригодени леки автомобили и камиони.

Сред задържаните са български и сирийски граждани. В хода на операцията са извършени претърсвания на пет адреса и в два автомобила, разпитани са и свидетели.

Обвинения са повдигнати на четирима души - трима сирийски граждани със статут на постоянно пребиваващи в България и един българин. Те са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с незаконно подпомагане на мигранти, и са задържани за срок до 72 часа.

Пети предполагаем участник, сирийски гражданин, е обвинен задочно, тъй като се укрива извън страната.

Разследването продължава.