Георг Георгиев: Мораториумът в Черно море не работи, правителството замита проблема

"Мораториумът върху нападенията в Черно море не работи." Това заяви Георг Георгиев от ГЕРБ по повод поредната атака с дронове срещу търговски кораб в българската изключителна икономическа зона.

Той разкритикува дипломатическите действия на правителството и иронизира извикването на руския посланик Елеонора Митрофанова.

"Кафето сигурно не е било достатъчно вкусно и, за съжаление, проблемите там продължават", коментира Георгиев.

Представителят на ГЕРБ отправи критики и към министъра на отбраната Димитър Стоянов за начина, по който е съобщил за атаката по време на срещата с колегите си от Румъния и Турция.

"Все едно ни съобщи новогодишната програма на военния телевизионен канал. Така прозвуча", заяви той.

Според Георгиев управляващите омаловажават заплахите за сигурността, вместо да предприемат конкретни действия.

"Правителството замита проблема под килима", категоричен бе той.

От своя страна Христо Гаджев предупреди, че атаките в Черно море имат и преки икономически последици. По думите му повишеният риск води до поскъпване на морските превози и застраховките, което впоследствие се отразява върху цените за потребителите.

"Страхът на правителството да назове проблема с истинското му име ни докара дотук", заяви Гаджев.

Той посочи, че според представената на тристранната среща информация Румъния е предложила общо командване и ситуационен център, а Турция – съвместно наблюдение и морски мисии.

Гаджев разкритикува българската страна, която според него се е ограничила до политическа декларация и договорености за взаимни посещения.

Двамата представители на ГЕРБ настояха за по-категорични действия от страна на правителството за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море.