Асим Адемов: ГЕРБ няма причина да подкрепи Андрей Гюров на балотажа

Членовете и симпатизантите на ГЕРБ нямат основание да подкрепят Андрей Гюров на втория тур на президентските избори. Тази позиция изрази Асим Адемов, като посочи пет причини за отказ от подкрепа за кандидата на ПП-ДБ.

Адемов припомни президентските избори през 2021 г., когато Анастас Герджиков се изправи срещу Румен Радев на балотажа. Според него тогава ПП-ДБ и самият Андрей Гюров са подкрепили Радев.

Той даде пример и с местните избори в София през 2023 г., когато Бойко Борисов призова за подкрепа за Васил Терзиев срещу Ваня Григорова. Въпреки победата на Терзиев, според Адемов отношението на ПП-ДБ към ГЕРБ не се е променило.

Като трети аргумент той посочи съставянето на правителство през 2023 г., когато ГЕРБ, въпреки че спечели изборите, подкрепи кабинет с мандата на ПП-ДБ.

"Каквито и реверанси да сме правили на ПП-ДБ, те никога не си промениха отношението към ГЕРБ и неговите симпатизанти!", заяви Адемов.

По думите му симпатизантите на ГЕРБ продължават да бъдат обект на обиди и пренебрежително отношение от политическите си опоненти.

Адемов изрази и опасения, че евентуална победа на Гюров може да доведе до политическо сближаване между ПП-ДБ и Румен Радев, насочено срещу ГЕРБ.

"Ако Андрей Гюров като представител на ПП-ДБ спечели изборите, очаквайте коалиция между Промяната и Румен Радев за приключването на партия ГЕРБ", предупреди той.

Изявлението идва преди балотажа между Илияна Йотова и Андрей Гюров, насрочен за 1 ноември.