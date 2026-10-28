Най-важното от България на 28.10.2026 г.

Контейнеровозът CONTSHIP JET, плаващ под флага на Либерия, е станал обект на нападение с дронове в акваторията на Черно море в района на нос Калиакра, информира специализираният портал Maritime.bg.

По първоначални данни моряците са напуснали плавателния съд и са се евакуирали със спасителни плотове. От Министерството на отбраната потвърдиха, че са запознати с извънредната ситуация и подготвят официално изявление.

Корабът е изпълнявал курс от израелското пристанище Хайфа към Констанца в Румъния. Атаката е извършена на приблизително 16 морски мили от българския бряг. Към момента липсва конкретна информация за здравословното състояние на екипажа, както и за степента на повредите по плавателния съд.

След случая доста от политическите партии в България излезнаха с позиция за случилиото се: Костадин Костадинов поиска неутралитет, Мирчев настоя за действия срещу Русия, а ГЕРБ разкритикува правителството

"Не знам защо се коментираше конкретно случаят с "Петричкия Ескобар", след като има доста по-сериозни случаи. С Указ № 90 от 26 юни 2018 г. осъден на доживотен затвор без право на замяна е получил срочно наказание от 30 години лишаване от свобода".

Това каза пред ТАРАЛЕЖ адвокат Десислав Трайков, който е и бивш служител на Главна дирекция "Изтърпяване на наказанията" към Министерство на правосъдието. По думите му става въпрос за човек, осъден за убийство, извършено през 1999 г. в чейндж бюро в Бургас. Трайков свърза случая с периода, когато Илияна Йотова е вицепрезидент на България и упражнява делегирани правомощия по помилването. От ТАРАЛЕЖ проверихме случая, като думите на Трайков се потвърдиха.

Любен Филипов Симеонов е осъден за въоръжен грабеж в Бургас, при който са убити двама души. През 2018 г. вицепрезидентът Илияна Йотова заменя доживотния му затвор без право на замяна с 30 години лишаване от свобода. Година по-късно Софийският апелативен съд го освобождава условно предсрочно.

„На девети беше извършен палежът на антените на "Старлинкс", а още на десети установихме самоличността на извършителите и превозното средство, с което са се придвижвали“.

Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че поетапно българските власти са подали информация към партньорските служби във всички държави, през които заподозрените са преминали на път обратно към Германия.

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи чрез жребий в Народното събрание реда на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент, участващи в балотажа на 1 ноември, по Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР).

Първи обръщение към гражданите ще отправи кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев. След нея обръщението си ще направи кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев.

Обръщенията ще бъдат излъчени на 30 октомври 2026 г. – последния ден на предизборната кампания, по БНТ и БНР. Всяко от тях ще бъде с продължителност десет минути.

Останки от руския ударен тип дрон "Геран", са открити на българското Черноморие, в района на Царево. Министерството на отбраната потвърди, че части от безпилотен летателен апарат са иззети от военните, но не уточни техния произход.

За находката първоначално сигнализира Алекс Димов от подкаста "Трети март 1918", който публикува във Facebook снимки, изпратени му от негов познат. Според него останките са открити край къмпинг "Арапя".

Отрицателно становище по молбата за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов е предоставил началникът на Затвора в София пред Софийския градски съд, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието. Въпреки това съдът е уважил молбата на Николов, осъден за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков.