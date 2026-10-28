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Най-важното от спорта на 28.10.2026 г.

Най-важното от спорта на 28.10.2026 г.
БТА

Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава новините от деня:

Никола Цолов дебютира във Формула 1 в петък

Никола Цолов е на прага на исторически момент за българския автомобилен спорт. Очаква се Българския лъв да направи своя официален дебют в състезателен уикенд от Формула 1 този петък, 30 октомври. Тогава ще се проведе първата свободна тренировка за Гран при на Мексико. 

Според появилата се информация Цолов ще заеме мястото на Лиъм Лоусън в болида на Рейсинг Булс, съобщава платформата Motorsportsclicks.

Сесията на пистата "Ерманос Родригес“ започва в 20:30 часа българско време и ще продължи един час. В нея се очаква да участват множество млади пилоти, които ще получат възможност да покажат качествата си на най-високо ниво.

ЦСКА разпродаде билетите за завръщането на "Армията"

От ЦСКА обявиха, че всички билети за завръщането на "Армията" са разпродадени. "Червените" ще открият реконструирания си стадион в събота срещу Славия. 

"Армейската любов не познава граници!
Билетите за историческия първи мач на ЦСКА на изцяло реконструирания наш дом - „Българска армия“, бяха напълно разпродадени.

Благодарим на всички армейци от всички точки на България и по света за колосалния интерес. ЦСКА е религия за милиони и няма стадион, който да успее да побере всички червени сърца!"

Официално: Левски обяви нов шеф

Левски официално обяви назначаването на Филаделфо Апаро на позицията Chief Revenue Officer. За последно италианецът работи за хита в Серия А Комо. 

Ето какво написаха от клуба: 

"ПФК Левски обявява назначаването на Филаделфо Апаро на позицията Chief Revenue Officer. В новата роля Апаро ще отговаря за стратегическото развитие и координацията на всички ключови направления, свързани с приходите на клуба – търговска дейност, маркетинг, бранд идентичност и комуникации.

Филаделфо (Делфо) Апаро е италиански мениджър с над 20 години международен опит в бизнес управлението, маркетинга, партньорствата и бранд позиционирането. Преди да се присъедини към ПФК „Левски“, той заема позицията Head of Partnership & Sponsorship в италианския клуб Комо, където изигра ключова роля по време на значимата спортна и организационна трансформация на клуба - от промоцията в Серия А до класирането в основната фаза на Шампионска лига."

Билал Бари пред Таралеж: Бурас иска да остане в Левски, но е далеч от нов договор

Бившият нападател на Левски и настоящ агент Билал Бари коментира коментира пред Таралеж появилите се информации, че неговият клиент Акрам Бурас се е съгласил да подновия договора си със "сините". Мароканецът заяви, че двете страни водят разговори за нов контракт, но на този етап са далеч от споразумение. 

"Водим разговори с ръководството на Левски от това лято насам относно подновяването на договора на Акрам. Той е много заинтригуван да остане в Левски и да пише история с клуба. Все още обаче сме далеч от постигане на споразумение", каза Бари. 

Бившият нападател сподели, че неговият клиент се чувства все по-добре след тежката контузия, която лекува доскоро. "Акрам се справя все по-добре. Възстанови се от контузията си и постепенно се връща в най-добрата си форма"

Биляна Дудова ще се бори за бронзов медал на световното в Казахстан

Биляна Дудова ще се бори за бронзов медал на световното първенство в Казахстан. Шампионката на планетата от 2021 година загуби на полуфиналите от американката Адауго Нвачукво с 2:5 точки. Дудова изоставаше в хода на срещата и не успя да обърне нейния развой.

Загубата означава, че тя ще се бори за бронзов медал в категоия до 62 кг. Любопитното е, че тъкмо бронзовото отличие е единственото, което й липсва от световни първенства. Тя има злато от Осло (2021) и сребърен медал от Будапеща (2018). Двубоят на Дудова за трето място е насрочен на четвъртък след 15 часа.

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