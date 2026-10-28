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Дъждовен четвъртък, застудяване през уикенда: Очаква се и сняг в планините

Дъждовен четвъртък, застудяване през уикенда: Очаква се и сняг в планините
Pixabay

Температурите утре ще достигнат 18 градуса, но през следващите дни времето ще се влоши и ще започне постепенно застудяване

Облачно и дъждовно ще бъде времето в четвъртък, 29 октомври, в голяма част от страната. Валежите постепенно ще спират, най-късно в Източна България, докато в югозападните райони ще има и слънчеви часове.

Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а по Черноморието - около 11-12 градуса. Максималните стойности ще достигнат между 12 и 18 градуса, като в София се очакват около 11 градуса.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а в източните райони - северен.

По Черноморието облачното и дъждовно време ще се задържи почти през целия ден. Максималните температури ще бъдат около 13-14 градуса.

В планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, а над 2000 метра - от сняг. Ще духа временно силен северен вятър. Следобед валежите постепенно ще спират.

Какво ни очаква през следващите дни?

В петък валежи ще има предимно в източните и планинските райони, а температурите ще останат почти без промяна.

През почивните дни дъждът ще обхване много места в страната. В неделя от североизток ще започне да нахлува по-студен въздух и температурите постепенно ще се понижават.

Застудяването ще продължи и в понеделник, когато след временно спиране на валежите отново ще завали, първоначално в Южна България.

Във вторник се очакват валежи в цялата страна, ново понижение на температурите и преминаване на дъжда в сняг в по-ниските планински райони.

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