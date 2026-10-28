Чиликов предупреди Левски: Няма да е на разходка в Русе

Георги Чиликов е уверен, че Дунав ще се противопостави на Левски в предстоящия мач в Русе. Бившият футболист на „сините“ определи срещата като специална за него и обеща, че отборът му ще направи всичко възможно да стигне до победата.

„Естествено, че Левски е фаворитът. Но във футбола всичко е възможно и ние ще направим всичко възможно да спечелим мача“, заяви Чиликов пред „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT. Според него гостите „няма да са на разходка“ в Русе.

След завръщането си начело на Дунав специалистът успя да подобри представянето на тима. Той посочи дисциплината като основна причина за добрите резултати и подчерта, че всеки футболист трябва да участва както в атака, така и в защита.

Чиликов призна, че отборът все още губи концентрация в ключови моменти и това му е струвало точки. Въпреки това наставникът остава верен на предпочитанията си към атакуваща игра.

„Изградил съм отбор, който атакува, който създава. Аз харесвам такъв отбор и изповядвам такъв отбор“, каза той. Треньорът допълни, че е необходим баланс и понякога срещу по-класни съперници се налага по-прагматичен подход.

Наставникът е доволен и от адаптацията на футболистите към изискванията на елита. Той отличи работоспособността на Валиньо и посочи младия Кристиян Бойчев като играч с потенциал да стигне до националния отбор.