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Чиликов предупреди Левски: Няма да е на разходка в Русе

Чиликов предупреди Левски: Няма да е на разходка в Русе
БТА

Треньорът на Дунав залага на дисциплина и атакуващ футбол, но признава, че „сините“ са фаворити в предстоящия двубой

Георги Чиликов е уверен, че Дунав ще се противопостави на Левски в предстоящия мач в Русе. Бившият футболист на „сините“ определи срещата като специална за него и обеща, че отборът му ще направи всичко възможно да стигне до победата.

Естествено, че Левски е фаворитът. Но във футбола всичко е възможно и ние ще направим всичко възможно да спечелим мача“, заяви Чиликов пред „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT. Според него гостите „няма да са на разходка“ в Русе.

След завръщането си начело на Дунав специалистът успя да подобри представянето на тима. Той посочи дисциплината като основна причина за добрите резултати и подчерта, че всеки футболист трябва да участва както в атака, така и в защита.

Чиликов призна, че отборът все още губи концентрация в ключови моменти и това му е струвало точки. Въпреки това наставникът остава верен на предпочитанията си към атакуваща игра.

Изградил съм отбор, който атакува, който създава. Аз харесвам такъв отбор и изповядвам такъв отбор“, каза той. Треньорът допълни, че е необходим баланс и понякога срещу по-класни съперници се налага по-прагматичен подход.

Наставникът е доволен и от адаптацията на футболистите към изискванията на елита. Той отличи работоспособността на Валиньо и посочи младия Кристиян Бойчев като играч с потенциал да стигне до националния отбор.

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