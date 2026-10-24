Дунав надви Спартак Варна и продължи победната серия при Чиликов

Дунав Русе победи Спартак Варна с 2:0 у дома в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Това беше трети пореден успех за отбора след завръщането на Георги Чиликов на треньорския пост.

Домакините започнаха по-активно и още в десетата минута Джордан Сейнт-Луис се озова сам срещу Пламен Илиев. Нападателят стреля два пъти, но вратарят на Спартак направи две отлични спасявания.

Натискът на Дунав даде резултат в 17-ата минута. Радослав Апостолов центрира от корнер, а оставеният непокрит Валиньо засече от въздуха на предната греда и откри резултата.

След почивката Кристиян Бойчев беше фаулиран от Давид Валверде в наказателното поле и съдията Георги Кабаков отсъди дузпа. Апостолов реализира наказателния удар и удвои аванса на русенци.

Спартак потърси попадение в заключителните минути, но Чидера Окох стреля неточно, а Георги Китанов се намеси решително при опасни удари на Закария Тиндано и Димо Кръстев.

Така Дунав запази суха мрежа, а Чиликов постигна първата си домакинска победа след завръщането в клуба.