Проучване: Възрастните са по-креативни от децата, но се страхуват повече от провал

Възрастните създават по-оригинални идеи от децата в предучилищна възраст, но малчуганите се чувстват по-уверени, по-мотивирани и по-малко се притесняват от неуспеха. Това показва проучване на учени от университета в Грац, публикувано в научното списание PLOS One и цитирано от австрийския вестник „Кронен цайтунг“ (Kronen Zeitung).

В изследването участвали 92 деца в предучилищна възраст и 70 възрастни. Участниците трябвало в рамките на три минути да измислят различни приложения на обикновена метална кутия, след това да нарисуват фантастично животно за осем минути и накрая да рисуват свободно с цветни моливи върху бял лист. След изпълнението на задачите те оценили собствената си увереност, страха си от провал и удоволствието от творческия процес.

Резултатите показали, че независими експерти оценили идеите и рисунките на възрастните като по-оригинални, по-ефективни и по-креативни. Докато по-възрастните участници измисляли необичайни фантастични същества, много от децата рисували фигури, наподобяващи еднорози, обясни изследователят на креативността Матиас Бенедек от университета в Грац.

Децата творят с повече увереност и удоволствие

Въпреки по-високите оценки за оригиналност при възрастните, децата изпитвали по-голямо удоволствие от творческите занимания. Разликата била особено отчетлива при задачите без предварително зададена цел. Възрастните, от своя страна, предпочитали да работят за постигането на конкретен резултат.

Проучването установило и че възрастните се страхуват повече от провал и имат по-малко доверие в собствените си творчески способности. Според Бенедек това може да се дължи на по-силната им загриженост за начина, по който околните ще оценят техните идеи.

„Възрастните може би оценяват по-реалистично собствената си креативност, но това самонаблюдение може да породи притеснения от чуждата оценка, които да възпрепятстват свободния поток на идеи“, посочва изследователят.

Повечето възрастни смятат децата за по-креативни

Любопитна подробност от изследването е, че три четвърти от възрастните участници погрешно смятали децата за по-креативни от самите тях. Децата пък оценявали творческите способности на своите връстници и на възрастните приблизително еднакво.

Разлика се наблюдавала и в честотата на творческите занимания. Децата съобщили, че се занимават с подобни дейности средно веднъж дневно, докато възрастните посочили приблизително веднъж седмично.

Резултатите поставят под съмнение разпространеното схващане, че децата непременно са по-креативни от възрастните. Според изследването оценката на творческите способности зависи от конкретните задачи и критериите за оригиналност, но също и от увереността на участниците и готовността им да експериментират без страх от чуждото мнение.