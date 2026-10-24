Проучване: Някои храни в Пловдив са по-скъпи от тези в Дубай

Надценки от над 300% при определени плодове и зеленчуци в Пловдив отчита проучване на гражданското сдружение "Докажи, че можеш“. Представители на организацията са сравнили цените на едро с тези на пазарите и в супермаркетите, като са установили значителни разлики в сумите, които плащат крайните потребители.

В продължение на две седмици доброволци са проверявали цените на хранителни продукти, ресторанти, сладкарници, хотели, фитнеси и различни услуги. Резултатите бяха представени от Василена Спасова и Кирил Стамов по bTV.

Сред посочените примери са лимоните. На борсата в Първенец килограм е закупен за около 1 евро, докато на пазарите в Пловдив цените започват от 2 евро и достигат близо 3 евро, а на места и повече.

Значителни разлики са установени и при лука. По данни на сдружението килограм на борсата струва около 42 евроцента, докато на един от проверените пазари се предлага на няколко пъти по-висока цена.

От организацията уточняват, че не могат да определят каква част от разликата остава при прекупвачите и каква при търговците.

"Не можем да кажем конкретно при кого отива разликата - дали при прекупвачите, или при търговците. Нашата цел е да има регулация на цените, защото не можем да позволим те да продължават да растат при нивата на заплатите и пенсиите“, коментират представители на сдружението.

Според тях част от търговците обясняват поскъпването с по-високите разходи за труд, осигуровки, транспорт и електроенергия. От организацията обаче поставят въпроса доколко тези разходи могат да обяснят разликите между цените на едро и дребно.

Проучването включва и сравнение между цените в Пловдив и Дубай. Според представените данни някои продукти, сред които лимони, прясно мляко и телешка кайма, са били по-скъпи в проверените български търговски обекти.

Сравнението е направено въз основа на снимки и информация за цените в няколко супермаркета в Дубай, изпратени от съмишленик на сдружението. От организацията посочват, че са използвани средни стойности, а не задължително най-ниските предложения.

Проверките са обхванали и над десет ресторанта и над десет сладкарници в Пловдив. Представителите на сдружението са сравнили предишни менюта с актуалните цени, като според тях в част от заведенията се наблюдава значително поскъпване.

Като пример за увеличение при услугите е посочена прическа, която през миналата година е струвала 20 лева, а сега се предлага за 20 евро.

От сдружението подчертават, че не всички търговци поддържат високи цени и че има обекти с по-достъпни предложения.

Организацията настоява за по-голяма прозрачност при формирането на цените и засилен контрол върху търговските практики.

Представените резултати се основават на проверки на конкретни обекти и не представляват официална статистика за цените в Пловдив или страната.