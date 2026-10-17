Доматите и краставиците поскъпват: Производителите предупреждават за нов скок на цените

Високи надценки при доматите и краставиците отчитат от Комисията за защита на потребителите. Междувременно българските оранжерийни производители предупреждават за ново поскъпване на родната продукция заради увеличените разходи за отопление, горива, торове и препарати. Част от стопаните вече планират да намалят производството си.

Според данните на Комисията за защита на потребителите при някои зеленчуци се наблюдава значителна разлика между доставните и крайните продажни цени. Въпреки че доставната стойност на краставиците е намаляла с 14%, продажната им цена остава с 15% по-висока.

От Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция предупреждават, че сезонните фактори и поскъпването на енергоносителите ще окажат допълнителен натиск върху цените.

С понижаването на температурите българските оранжерии вече се отопляват, което увеличава производствените разходи. Допълнително поскъпват горивата, торовете и препаратите за растителна защита. Земеделският производител Иван Кабуров, който отглежда краставици в оранжерии с площ от 8 декара, разказва пред НОВА ТВ, че вече две седмици всяка вечер зарежда пещите за отопление.

По думите му цените на енергоносителите са се увеличили с около 30-40%. Ако през миналата година е купувал пелети за около 1,60 евро, сега цената им достига между 2,20 и 2,40 евро за същото количество. Производителят отчита и поскъпване на други необходими материали. Според него търговците вече предлагат по-високи цени на торове, пелети и горива, което допълнително затруднява работата на стопанствата.

„В момента ние сме между чука и наковалнята. Високите разходи оскъпяват нашата себестойност, а държавата, търговците и всички натискат за по-ниски цени“, коментира Кабуров.

В момента килограм краставици от оранжерията на Кабуров излиза на цена от 1,20 евро на едро. До крайния потребител обаче същият продукт може да достигне 2,80 евро.

Според производителя една от причините за голямата разлика са прекупвачите и продажбите в сивия сектор. Търговците от своя страна посочват като аргументи увеличените разходи за транспорт и съхранение. Подобна ситуация се наблюдава и при доматите, където надценките също достигат 100%, отчитат от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция.

Председателят на асоциацията Марин Генуров посочва, че борсовите цени на доматите варират между 2,50 и 3,50 евро за килограм в зависимост от сорта. Розовите домати се продават на цена от 3 до 3,50 евро, докато в магазините могат да достигнат 7-7,50 евро за килограм.

„Всеки си слага каквато си иска надценка. През колко търговци е минал този домат, не мога да кажа, но дори да е през няколко прекупвача, това са страшно високи надценки“, коментира Генуров.

Допълнително затруднение за сектора е липсата на предвидено подпомагане за част от разходите за отопление. Според представителите на бранша оранжерийните производители няма да получат средства от европейската помощ за земеделието, предназначена да компенсира поскъпването на горивата и торовете.

По думите на Генуров от информацията на Министерството на земеделието става ясно, че компенсациите ще бъдат насочени основно към увеличението на цените на дизела и газьола. Той определя като проблем факта, че разходите за природен газ и пелети, използвани за отопление на оранжериите, няма да бъдат компенсирани.

Нарастващите разходи, несигурният пазар и конкуренцията от нелегален внос вече карат някои земеделци да ограничават производството си.

Иван Кабуров разказва, че преди месеци е изкоренил над 100 декара ранно зеле, след като пазарът се е сринал. Сега е засял зимно зеле с надеждата да успее да реализира продукцията си. Заради натрупаните проблеми той планира от следващата година да намали обработваемите си площи от 600 декара

„Категорично намаляваме зеленчукопроизводството с най-малко 50 процента“, заявява производителят.

От бранша предупреждават, че без ефективни мерки за подкрепа и по-добър контрол върху търговските практики все повече български стопанства може да бъдат принудени да ограничат дейността си. Това създава риск за предлагането на родни зеленчуци и може да доведе до допълнителен натиск върху цените за потребителите.