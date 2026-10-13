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Николай Вълканов: Зимата ще донесе нов натиск върху цените във всички сектори

Николай Вълканов: Зимата ще донесе нов натиск върху цените във всички сектори
БТА

Затрудненото корабоплаване в Черно море и поскъпването на горивата увеличават разходите на търговците

Затрудненото движение на стоки през Черно море и повишаването на цените на горивата вече оказват натиск върху крайните цени, а през зимата ефектът ще се усеща във все повече сектори. Това заяви Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия пред НОВА.

По думите му в такава ситуация ролята на Комисията за защита на потребителите става още по-важна.

Вълканов коментира и изнесените от Мая Манолова примери за високи надценки в търговските вериги. Според него това са конкретни случаи, от които не може автоматично да се прави извод за поведението на целия сектор.

Той подчерта, че разликата между покупната и продажната цена на даден продукт не означава непременно печалба или нарушение.

В тази разлика влизат разходи за транспорт, труд, енергия, реклама, съхранение, обработка и бракуване на стоки.

Вълканов посочи още, че данните, представени от КЗП, тепърва трябва да бъдат проверени и анализирани.

По думите му затрудненото движение на кораби през Черно море и поскъпването на горивата допълнително увеличават разходите на търговците.

Според представителите на веригите дори при надценка от около 40% върху промоционален продукт не е задължително да има реална печалба, ако към себестойността се добавят всички останали разходи.

Вълканов предупреди, че през зимните месеци ефектът от по-скъпия транспорт, горивата и логистиката може да се пренесе върху цените в почти всички сектори.

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