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До 60 евро за еднодневна ученическа екскурзия: Омбудсманът поиска проверка на цените

До 60 евро за еднодневна ученическа екскурзия: Омбудсманът поиска проверка на цените

Цените за детските градини не са много по-ниски

Еднодневни екскурзии за ученици и деца от детските градини достигат 60 евро, като в цената често не са включени храна и входни билети. Заради множество сигнали от недоволни родители омбудсманът Велислава Делчева настоя компетентните институции да проверят как се определят сумите за организираните детски пътувания.

Общественият защитник е изпратил писма до министрите на образованието и туризма, както и до ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията.

Повод за намесата са публично споделени от родители оферти за кратки екскурзии, чиито цени според тях са необосновано високи.

50 евро за пътуване от София до Железница

Сред посочените примери е еднодневно посещение на село Железница, за което родители трябва да платят между 45 и 50 евро на дете. В една от офертите, предложена от училище в столичния район „Младост“, не е предвидено осигуряване на храна.

Други предложения включват пътуване до музей в София срещу 40 евро, без входна такса и хранене, както и екскурзия до Перник за 37 евро.

Посещение на Рилския манастир от столицата пък достига 60 евро на ученик, отново без включена храна.

Според прегледа на публикуваните предложения за маршрути с дължина около 25–50 километра цената е средно 45 евро на дете при групи от приблизително 45 участници.

Как се формират цените?

Омбудсманът настоява да бъде изяснено какви разходи стоят зад крайните оферти и дали те отговарят на реалната стойност на предоставяните услуги.

Според Делчева високите такси поставят част от семействата в затруднено положение, особено когато родителите трябва да заплатят екскурзии за две или повече деца.

Така съществува риск ученици да бъдат лишени от възможността да участват в общите занимания на класа поради финансови причини.

Искат мерки за по-достъпни ученически пътувания

Велислава Делчева подчертава, че училищните екскурзии имат не само развлекателен, но и образователен характер. Те помагат на децата да опознават културните и историческите забележителности, както и да развиват социалните си умения.

В позицията си тя посочва и примери от други европейски държави, където подобни пътувания се организират срещу минимални такси.

От сезираните институции се очаква да преценят дали има основания за проверки на ценообразуването и спазването на потребителското и конкурентното законодателство.

Омбудсманът настоява и за конкретни предложения, които да гарантират по-голяма прозрачност на офертите и да направят ученическите екскурзии финансово достъпни за повече семейства.

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