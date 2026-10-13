Новини
Търси
Подкаст
Общество

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите
БТА

В София се проведе международна конференция "Въздействието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции"

"Институцията на омбудсмана вече получава жалби, написани от изкуствен интелект, които затрудняват работата на експертите".

Това каза омбудсманът Велислава Делчева в рамките на организираната от институцията международна конференция "Въздействието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции".

"Получаваме жалби от няколко месеца, които очевидно са написани от ИИ. Жалбите вече са в рамките на 7-8 страници. Изключително разнопосочни, с много въпроси в различни посоки, което много затруднява работата на експертите, защото отнема допълнително време, за да бъде открит какъв е конкретният проблем на човека, за да може да го решим".

Делчева каза още, че изкуственият интелект вече не е въпрос на бъдеще.

"Той присъства във всекидневния ни живот и все по-често започва да участва при вземането на решения, които засягат нашите права. ИИ може да участва при вземането на решения дали да се отпусне кредит, за различни здравословни проблеми, дали някой ще бъде допуснат до социална помощ. Изключително важно е всички правозащитни институции да са наясно с предизвикателствата по отношение на защита на тези права. ИИ не носи отговорност, няма сърце, емпатия, не може да замести човека. Изключително важно за мен като омбудсман е човекът да остане в центъра на вземането на решения и да не се дава възможност на ИИ да дискриминира".

Омбудсманът посочи, че е организирано обучение на всички експерти в институцията и се проучват възможностите да бъде въведен ИИ в работата.

"Според европейското законодателство институцията на омбудсмана трябва да извършва мониторинг върху системите за ИИ, но такъв все още не се извършва, защото в България няма законодателство, което да дава нужните правомощия. България трябва да приеме това законодателство, защото подлежи на санкции".

При откриването на форума омбудсманът заяви, че изкуственият интелект не е неутрален и той приема облика на тези, които го създават и управляват.

Още по темата

Омбудсманът организира конференция за изкуствения интелект и правата на човека

Омбудсманът организира конференция за изкуствения интелект и правата на човека

Четка с изкуствен интелект следи миенето на зъбите и открива пропуснатите зони

Четка с изкуствен интелект следи миенето на зъбите и открива пропуснатите зони

Гръцката полиция разби престъпна група, правила телефонни измами с изкуствен интелект

Гръцката полиция разби престъпна група, правила телефонни измами с изкуствен интелект

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Водещи

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

  • Преди 9 минути
Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

  • Преди 10 минути
Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

  • Преди 18 минути
Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

  • Преди 19 минути
Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан

Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан

  • Преди 23 минути
Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

  • Преди 24 минути
Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Сблъсък на влак с автомобил спря движението по линията Мездра - Видин

Сблъсък на влак с автомобил спря движението по линията Мездра - Видин

  • Преди 36 минути
Георг Георгиев: Радев трябваше да се обади директно на Путин

Георг Георгиев: Радев трябваше да се обади директно на Путин

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

  • Преди 49 минути
Пулев: България е отворена за привличане на американски инвестиции

Пулев: България е отворена за привличане на американски инвестиции

  • Преди 50 минути
Българският паспорт е на 21-во място сред страните от Шенген

Българският паспорт е на 21-во място сред страните от Шенген

  • Преди 50 минути
НАСА може би има доказателства, че някога е съществувал живот на друга планета

НАСА може би има доказателства, че някога е съществувал живот на друга планета

  • Преди 58 минути