Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

"Институцията на омбудсмана вече получава жалби, написани от изкуствен интелект, които затрудняват работата на експертите".

Това каза омбудсманът Велислава Делчева в рамките на организираната от институцията международна конференция "Въздействието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции".

"Получаваме жалби от няколко месеца, които очевидно са написани от ИИ. Жалбите вече са в рамките на 7-8 страници. Изключително разнопосочни, с много въпроси в различни посоки, което много затруднява работата на експертите, защото отнема допълнително време, за да бъде открит какъв е конкретният проблем на човека, за да може да го решим".

Делчева каза още, че изкуственият интелект вече не е въпрос на бъдеще.

"Той присъства във всекидневния ни живот и все по-често започва да участва при вземането на решения, които засягат нашите права. ИИ може да участва при вземането на решения дали да се отпусне кредит, за различни здравословни проблеми, дали някой ще бъде допуснат до социална помощ. Изключително важно е всички правозащитни институции да са наясно с предизвикателствата по отношение на защита на тези права. ИИ не носи отговорност, няма сърце, емпатия, не може да замести човека. Изключително важно за мен като омбудсман е човекът да остане в центъра на вземането на решения и да не се дава възможност на ИИ да дискриминира".

Омбудсманът посочи, че е организирано обучение на всички експерти в институцията и се проучват възможностите да бъде въведен ИИ в работата.

"Според европейското законодателство институцията на омбудсмана трябва да извършва мониторинг върху системите за ИИ, но такъв все още не се извършва, защото в България няма законодателство, което да дава нужните правомощия. България трябва да приеме това законодателство, защото подлежи на санкции".

При откриването на форума омбудсманът заяви, че изкуственият интелект не е неутрален и той приема облика на тези, които го създават и управляват.