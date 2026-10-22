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Директор на хранителна верига: Основният проблем за високите цени е недостатъчно конкурентоспособното българско производство

Директор на хранителна верига: Основният проблем за високите цени е недостатъчно конкурентоспособното българско производство
Pixabay

Директорът обясни как се формират надценките

Темата за високите цените на храните в България продължава да предизвиква остри обществени реакции. На фона на проверките на търговските вериги, твърденията за значителни надценки и сравненията с цените в други европейски държави главният изпълнителен директор на "Лидл България" Милена Драгийска защити пред НОВА политиката на компанията.

Тя настоя, че основният проблем е недостатъчното конкурентоспособно българско производство. Въпреки това въпросите за формирането на крайните цени, отношенията с доставчиците и прозрачността по цялата верига на доставки остават в центъра на обществения дебат.

Категорично нито един продукт в "Лидл" няма такава надценка“, заяви Драгийска в отговор на въпрос за посочени примери със 135% надценка при масло, 85% при друг вид масло и сирене с доставна цена 1,92 евро, продавано за 4,49 евро.

По думите ѝ компанията работи с ниски маржове на печалба.

На 100 евро оборот "Лидл" печели между 2 и 5 евро, защото нашият бизнес в световен мащаб е нискомаржов“, посочи тя. 

Тя допълни, че веригата работи с над 300 български производители и че износът на техни продукти чрез веригата се очаква да достигне 100 млн. евро през настоящата година спрямо 60 млн. евро през миналата. 

Тези твърдения обаче не отменят необходимостта от конкретни данни за начина, по който се формират цените на отделните продукти. Попитана дали ниските отчетени маржове могат да бъдат повлияни от консултантски договори или други разходи, които намаляват счетоводната печалба Драгийска отхвърли подобни съмнения: 

Според нея основният структурен проблем е недостатъчното производство в България, което да покрива вътрешното потребление на конкурентни цени.

Тя коментира данни за надценки от 15% до 25%, посочени в доклад на Комисията за защита на конкуренцията, както и отделни примери за значително по-високи стойности. Драгийска изрази съмнение дали сравняваните продукти са действително съпоставими и подчерта, че различията в качеството, състава и съдържанието на определени съставки имат значение.

 

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