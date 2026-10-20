Закуската и стресът: какво показва ново проучване?

Малките здравословни навици може да са свързани с по-висока психологическа устойчивост, показва проучване сред около 400 студенти.

За много млади хора денят започва в бързане - със сутрешни лекции или работа, кафе на гладно и първо хранене едва следобед. Учени от университета Бингхамтън в Ню Йорк изследват дали подобни ежедневни навици са свързани със способността на човек да се справя със стреса.

В проучването изследователите анализират връзката между начина на живот и психологическата гъвкавост – способността да се адаптираме към неприятни ситуации, да приемаме собствените си емоции и да продължаваме да функционираме дори под напрежение.

По-голяма психологическа гъвкавост се наблюдава сред студентите, които закусват редовно, спазват добри навици за сън и се занимават с физическа активност. Недостатъчният сън и нездравословното хранене, от друга страна, се свързват с по-ниска способност за адаптиране към стресови ситуации.

Резултатите не означават, че закуската е лек за тревожността или че пропускането на хранения автоматично води до психологически проблеми. Проучването показва връзка между начина на живот и психичното благополучие, но не доказва, че единият навик пряко причинява другия.

Според учените изграждането на психологическа устойчивост е свързано с комбинация от фактори, включително пълноценен сън, движение, балансирано хранене и подкрепа от близките. Тези елементи имат допълваща се роля за психичното благополучие.

Изследователите установяват и връзка между психологическата устойчивост и употребата на рибено масло. Това наблюдение обаче не доказва, че хранителните добавки сами по себе си могат да повишат способността за справяне със стреса.

За младите хора, които съчетават учене и работа и трябва да се справят с финансови и лични затруднения, поддържането на ежедневен баланс може да бъде особено важно. Достатъчният сън, редовното хранене и времето за лични занимания са сред основните аспекти на грижата за психичното здраве.