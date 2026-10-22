Новини
Търси
Подкаст
Наука

Учени откриха следи от водород от земното ядро във вулканична лава

Учени откриха следи от водород от земното ядро във вулканична лава

Ново изследване показва, че между ядрото и мантията на Земята може да съществува обмен на вещества, продължаващ милиарди години

Вулканичната лава може да съдържа водород, произхождащ от металното ядро на Земята. До тази хипотеза достигат учени от Китайския университет за наука и технологии в изследване, публикувано на 9 октомври в научното списание Science Advances.

Резултатите предполагат, че земното ядро и мантията може да не са напълно изолирани едно от друго, а между тях да протича продължителен обмен на вещества.

Учените изследвали необичайния химичен състав на вулканични скали от Исландия и Бафинова земя в канадската Арктика. В тях е установено изключително ниско съдържание на деутерий – по-тежка разновидност на водорода.

Съотношението между обикновения водород и деутерия позволява на изследователите да проследяват произхода на веществата във вътрешността на планетата.

Досега едно от възможните обяснения беше, че необичайният състав на лавата се е формирал преди милиарди години, когато младата Земя постепенно се е охлаждала от състояние на огромен океан от разтопени скали.

За да проверят тази теория, учените използвали компютърни симулации, съчетаващи квантови изчисления и машинно обучение. Резултатите показали, че при охлаждането и кристализацията на ранната Земя двата вида водород са се разпределяли сравнително равномерно в мантията.

Това означава, че този процес не може самостоятелно да обясни необичайно ниските стойности на деутерий, открити в някои вулканични скали.

Според изследователите по-вероятното обяснение е, че част от водорода е преминала от земното ядро към мантията. В подкрепа на тази хипотеза се посочват и необичайните съотношения между изотопите на хелия, установени в определени вулканични материали.

Откритието може да промени представите за процесите, протичащи дълбоко под земната повърхност, както и за развитието на планетата през милиардите години след нейното формиране.

Учените обаче подчертават, че изследването не представлява пряко доказателство за преминаването на водород от ядрото към мантията. Все още предстои да бъде изяснен точният механизъм, по който подобен обмен може да се осъществява.

Още по темата

Защо двете страни на Луната са толкова различни? Учените откриха нова следа в гравитацията на Земята

Защо двете страни на Луната са толкова различни? Учените откриха нова следа в гравитацията на Земята

Магнитна буря удря Земята днес

Магнитна буря удря Земята днес

Два руски спътника падат към Земята, проваля се опитът за руски Starlink

Два руски спътника падат към Земята, проваля се опитът за руски Starlink

Учени: Животните са се появили на Земята много по-рано, отколкото се смята

Учени: Животните са се появили на Земята много по-рано, отколкото се смята

Магнитна буря ще обхване Земята в началото на октомври

Магнитна буря ще обхване Земята в началото на октомври

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Наука

България крие 8000 години история край Кочериново: древни селища, тракийски могили и римски тайни край Рила

България крие 8000 години история край Кочериново: древни селища, тракийски могили и римски тайни край Рила

Български хирург оперира от Шанхай пациент в Плевен

Български хирург оперира от Шанхай пациент в Плевен

Проф. Пламен Захариев: Роботите могат да работят в опасни условия и да променят професиите

Проф. Пламен Захариев: Роботите могат да работят в опасни условия и да променят професиите

Робот за 20 000 долара ще търси изгубените ви вещи и ще подрежда дома ви

Робот за 20 000 долара ще търси изгубените ви вещи и ще подрежда дома ви

Учени откриха неочакван потенциал на утайката от кафе за защита на мозъчните клетки

Учени откриха неочакван потенциал на утайката от кафе за защита на мозъчните клетки

Водещи

Най-важното от България на 22.10.2026 г.

Най-важното от България на 22.10.2026 г.

  • Преди 13 минути
Два месеца след инцидента с Гергана Петрова в Струмяни: НСО пак стъпи "на криво" с журналистка

Два месеца след инцидента с Гергана Петрова в Струмяни: НСО пак стъпи "на криво" с журналистка

  • Преди 21 минути
Оставиха в ареста кметовете на Белица и Сунгурларе

Оставиха в ареста кметовете на Белица и Сунгурларе

  • Преди 24 минути
Белград се изпълни със стотици хиляди студентски привърженици: Вучич е изправен пред най-тежкия си изборен тест

Белград се изпълни със стотици хиляди студентски привърженици: Вучич е изправен пред най-тежкия си изборен тест

  • Преди 38 минути
ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламента след инцидента със Соня Колтуклиева

ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламента след инцидента със Соня Колтуклиева

  • Преди 44 минути
Пеевски поиска отстраняването на Доцова и оставката на шефа на НСО след инцидента с Колтуклиева

Пеевски поиска отстраняването на Доцова и оставката на шефа на НСО след инцидента с Колтуклиева

  • Преди 45 минути
След инцидента с Колтуклиева от ВМА заявиха, че е освободена за домашно лечение

След инцидента с Колтуклиева от ВМА заявиха, че е освободена за домашно лечение

  • Преди 47 минути
ЦСКА измъкна драматично 2:2 срещу Нордселанд

ЦСКА измъкна драматично 2:2 срещу Нордселанд

  • Преди 52 минути
Йотова осъди действията на НСО срещу Соня Колтуклиева: Подобно поведение е неприемливо

Йотова осъди действията на НСО срещу Соня Колтуклиева: Подобно поведение е неприемливо

  • Преди 55 минути
На живо: ЦСКА изравнява минути преди края

На живо: ЦСКА изравнява минути преди края

  • Преди 1 час
НСО с първа реакция след инцидента с Колтуклиева: Започва щателна проверка

НСО с първа реакция след инцидента с Колтуклиева: Започва щателна проверка

  • Преди 1 час
Георги Лозанов: Свободата изисква талант, а изкуството създава спасителни утопии

Георги Лозанов: Свободата изисква талант, а изкуството създава спасителни утопии

  • Преди 1 час
Асен Василев след инцидента с Колтуклиева: Пълно самозабравяне! Държавата не е тяхна

Асен Василев след инцидента с Колтуклиева: Пълно самозабравяне! Държавата не е тяхна

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който желанието трябва да избере ново бъдеще

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който желанието трябва да избере ново бъдеще

  • Преди 1 час
На живо: Нордселанд обърна резултата в своя полза

На живо: Нордселанд обърна резултата в своя полза

  • Преди 1 час