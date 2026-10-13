Новини
Търси
Подкаст
Наука

Магнитна буря удря Земята днес

Магнитна буря удря Земята днес

Експертите предупреждават за възможни смущения в спътниковата навигация и радиокомуникациите.

Геомагнитна буря се очаква днес, 13 октомври, според прогнозата на Националния център за прогнозиране на космическото време на САЩ (NOAA SWPC). Очаква се планетарният К-индекс да достигне 5, което съответства на магнитна буря от категория G1.

За утре, 14 октомври, прогнозата сочи отслабване на геомагнитната активност до К-индекс около 4. Прогнозите се актуализират постоянно в зависимост от активността на Слънцето и движението на потоците от заредени частици към Земята.

Какво представлява магнитната буря?

Магнитните бури възникват, когато потоци от заредени частици и магнитни полета от Слънцето взаимодействат с магнитното поле на Земята. Те могат да бъдат предизвикани от слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса.

Геомагнитната активност се измерва чрез К-индекса по скала от 0 до 9. Стойност 5 бележи началото на магнитните бури от категория G1, докато по-високите стойности означават по-силни смущения.

Ще се отразят ли магнитните бури на здравето?

По време на подобни явления някои хора съобщават за главоболие, умора, нарушения на съня и общо неразположение. Научните изследвания обаче засега не установяват убедително, че магнитните бури причиняват пряко тези симптоми при хората на земната повърхност.

Специалистите препоръчват да се спазва обичайният режим на сън, да се приема достатъчно вода и да не се прибягва до самолечение заради прогнозата за геомагнитна активност.

Какви са възможните последици?

Дори слабите магнитни бури могат да предизвикат незначителни смущения в някои технологични системи. При по-силни събития са възможни нарушения в GPS навигацията, радиокомуникациите и работата на спътниците. Мощните геомагнитни бури могат да повлияят и на електропреносните мрежи.

При прогнозираното ниво G1 не се очакват сериозни смущения в ежедневието на повечето хора.

Специалистите продължават да следят активността на Слънцето, тъй като прогнозата може да се промени при нови изригвания и засилване на слънчевия вятър.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Наука

НАСА открива следи от живот на Марс

НАСА открива следи от живот на Марс

Два руски спътника падат към Земята, проваля се опитът за руски Starlink

Два руски спътника падат към Земята, проваля се опитът за руски Starlink

НАСА може би има доказателства, че някога е съществувал живот на друга планета

НАСА може би има доказателства, че някога е съществувал живот на друга планета

Сатя Надела призова за „аварийна спирачка“ при изкуствения интелект

Сатя Надела призова за „аварийна спирачка“ при изкуствения интелект

Проф. Овчаров: Най-старото име на Перперикон вероятно е Пергам

Проф. Овчаров: Най-старото име на Перперикон вероятно е Пергам

Водещи

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

  • Преди 2 минути
Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

  • Преди 5 минути
ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

  • Преди 5 минути
НАСА открива следи от живот на Марс

НАСА открива следи от живот на Марс

  • Преди 8 минути
Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

  • Преди 11 минути
Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

  • Преди 21 минути
ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

  • Преди 25 минути
Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

  • Преди 28 минути
Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

  • Преди 33 минути
Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

  • Преди 35 минути
Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

  • Преди 38 минути
Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Хуманоиден робот е използван за сексуално посегателство над 16-годишно момиче в Кьолн

Хуманоиден робот е използван за сексуално посегателство над 16-годишно момиче в Кьолн

  • Преди 44 минути
Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

  • Преди 46 минути