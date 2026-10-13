Магнитна буря удря Земята днес

Геомагнитна буря се очаква днес, 13 октомври, според прогнозата на Националния център за прогнозиране на космическото време на САЩ (NOAA SWPC). Очаква се планетарният К-индекс да достигне 5, което съответства на магнитна буря от категория G1.

За утре, 14 октомври, прогнозата сочи отслабване на геомагнитната активност до К-индекс около 4. Прогнозите се актуализират постоянно в зависимост от активността на Слънцето и движението на потоците от заредени частици към Земята.

Какво представлява магнитната буря?

Магнитните бури възникват, когато потоци от заредени частици и магнитни полета от Слънцето взаимодействат с магнитното поле на Земята. Те могат да бъдат предизвикани от слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса.

Геомагнитната активност се измерва чрез К-индекса по скала от 0 до 9. Стойност 5 бележи началото на магнитните бури от категория G1, докато по-високите стойности означават по-силни смущения.

Ще се отразят ли магнитните бури на здравето?

По време на подобни явления някои хора съобщават за главоболие, умора, нарушения на съня и общо неразположение. Научните изследвания обаче засега не установяват убедително, че магнитните бури причиняват пряко тези симптоми при хората на земната повърхност.

Специалистите препоръчват да се спазва обичайният режим на сън, да се приема достатъчно вода и да не се прибягва до самолечение заради прогнозата за геомагнитна активност.

Какви са възможните последици?

Дори слабите магнитни бури могат да предизвикат незначителни смущения в някои технологични системи. При по-силни събития са възможни нарушения в GPS навигацията, радиокомуникациите и работата на спътниците. Мощните геомагнитни бури могат да повлияят и на електропреносните мрежи.

При прогнозираното ниво G1 не се очакват сериозни смущения в ежедневието на повечето хора.

Специалистите продължават да следят активността на Слънцето, тъй като прогнозата може да се промени при нови изригвания и засилване на слънчевия вятър.