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14 пияни и четирима дрогирани шофьори засече МВР за денонощие

14 пияни и четирима дрогирани шофьори засече МВР за денонощие
Pixabay

При специализирана полицейска операция в страната са проверени над 16 000 автомобила и близо 19 000 водачи и пътници

Общо 14 водачи, управлявали автомобили след употреба на алкохол, и още четирима след употреба на наркотични вещества или техни аналози са установени при специализирана полицейска операция през изминалото денонощие. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

От шофьорите, употребили алкохол, шестима са били с отчетени стойности между 0,5 и 1,2 промила, а останалите осем - с над 1,2 промила. Трима водачи са отказали да бъдат тествани за алкохол.

При проверките за наркотични вещества са установени четирима шофьори, управлявали след употреба на наркотици или техни аналози. Други двама са отказали тест.

В рамките на операцията са проверени общо 16 165 моторни превозни средства, както и 18 743 водачи и пътници.

За установени административни нарушения са съставени 4327 фиша и 444 акта.

Акцията се провежда на територията на цялата страна и е насочена към ограничаване на управлението на автомобили след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и към установяване на неправоспособни водачи.

От МВР посочват, че основната цел е повишаване на безопасността по пътищата и предотвратяване на тежки пътнотранспортни произшествия.

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