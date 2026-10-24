Повече обем без усилие: 3 трика за фина коса

Фината коса невинаги е лесна за оформяне. Дори след измиване и старателно изсушаване тя често губи обема си и изглежда прилепнала към скалпа. Добрата новина е, че няколко лесни фризьорски техники могат да променят начина, по който изглежда, без да изискват посещение в салон.

Звездният стилист Сам Макнайт споделя три начина за създаване на повече обем, които могат да се приложат и в домашни условия, пише The Daily Telegraph.

Преди оформянето той препоръчва върху влажната коса да се нанесе продукт за обем, който да бъде разпределен равномерно по дължините.

Първият трик е повдигането на корените. За целта може да се използва спрей за обем, след което косата да се изсуши със сешоар с наведена надолу глава. Големите ролки с велкро допълнително помагат за повдигане на кичурите. След затопляне косата трябва да се остави да изстине, преди ролките да бъдат премахнати, за да се запази формата.

Вторият трик са свободните вълни. Вместо стегнати къдрици стилистът препоръчва леко раздвижена текстура, която създава впечатление за повече плътност. Косата може да бъде оформена с преса след нанасяне на термозащитен продукт. След това вълните се разделят внимателно с пръсти, а текстуриращ спрей помага за завършване на прическата.

Според Макнайт използването на пръстите вместо четка често дава по-естествен резултат и запазва леко небрежния вид.

Третият трик е свободно прибраната коса. Леко повдигнатите корени и небрежният кок могат да създадат повече обем, отколкото плътно пригладената прическа. Косата се събира назад, усуква се свободно и се закрепва с фиби, като няколко кичура се оставят около лицето.

Тази техника не само придава по-мека визия, но може и визуално да прикрие участъци, в които косата изглежда по-рядка.

Общото между трите подхода е, че не изискват съвършено гладко оформяне. Напротив - лекото разрошване, движението и повдигнатите корени създават впечатление за повече обем.

Разбира се, тези техники променят единствено външния вид на косата, а не действителната ѝ гъстота. При засилен или продължителен косопад е препоръчителна консултация с дерматолог, за да се установи причината.