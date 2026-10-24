Повреда на локомотив спря влаковете през Централна гара София

Движението на влаковете през Централна гара София е спряно от 11:55 ч. заради повреда в токоснемателя на локомотив на пътнически влак. Вследствие на аварията е прекъснато захранването на контактната мрежа, съобщават от Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Аварийни екипи на компанията са на място и работят по отстраняването на повредата.

Заради инцидента са отменени крайградските пътнически влакове по направленията София - Перник - София и София - Костенец - София.

За осигуряване на движението са ангажирани маневрени дизелови локомотиви. С тях влаковите композиции ще бъдат придвижвани до съседни гари.

Пътниците могат да следят актуалната информация за движението и възникналите закъснения в раздел "Актуална информация" на официалния сайт на БДЖ.