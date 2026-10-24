Новини
Търси
Подкаст
Общество

Повреда на локомотив спря влаковете през Централна гара София

Повреда на локомотив спря влаковете през Централна гара София
Снимка: БТА

Движението е преустановено заради счупен токоснемател, отменени са влаковете по направленията София - Перник и София - Костенец

Движението на влаковете през Централна гара София е спряно от 11:55 ч. заради повреда в токоснемателя на локомотив на пътнически влак. Вследствие на аварията е прекъснато захранването на контактната мрежа, съобщават от Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Аварийни екипи на компанията са на място и работят по отстраняването на повредата.

Заради инцидента са отменени крайградските пътнически влакове по направленията София - Перник - София и София - Костенец - София.

За осигуряване на движението са ангажирани маневрени дизелови локомотиви. С тях влаковите композиции ще бъдат придвижвани до съседни гари.

Пътниците могат да следят актуалната информация за движението и възникналите закъснения в раздел "Актуална информация" на официалния сайт на БДЖ.

Още по темата

БДЖ пуска безплатни влакове до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил

БДЖ пуска безплатни влакове до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил

Има ли положителна промяна след смяната на ръководството на БДЖ

Има ли положителна промяна след смяната на ръководството на БДЖ

Кристиян Ваклинов влиза в изцяло обновения Съвет на директорите на "Холдинг БДЖ“

Кристиян Ваклинов влиза в изцяло обновения Съвет на директорите на "Холдинг БДЖ“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами

Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами

Подготвят законови промени срещу имотните измами

Подготвят законови промени срещу имотните измами

Почетоха Слави Бинев с минута мълчание на турнир по таекуондо в София

Почетоха Слави Бинев с минута мълчание на турнир по таекуондо в София

Трима задържани за наркотици при полицейска операция в Шуменско

Трима задържани за наркотици при полицейска операция в Шуменско

МВР: Финансов спор е основната версия за убийството на Слави Бинев

МВР: Финансов спор е основната версия за убийството на Слави Бинев

Водещи

Голямото отрезвяване на европейския либерализъм

Голямото отрезвяване на европейския либерализъм

  • Преди 11 минути
Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

  • Преди 14 минути
Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия

Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия

  • Преди 17 минути
Повреда на локомотив спря влаковете през Централна гара София

Повреда на локомотив спря влаковете през Централна гара София

Четирима загинали при въздушен удар в Йемен, седем души са ранени при друга атака

Четирима загинали при въздушен удар в Йемен, седем души са ранени при друга атака

  • Преди 31 минути
Google изсече 250 000 дървета във Финландия за изграждането на центрове за данни за ИИ

Google изсече 250 000 дървета във Финландия за изграждането на центрове за данни за ИИ

  • Преди 41 минути
Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами

Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами

  • Преди 44 минути
Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

  • Преди 48 минути
България и Унгария обсъдиха енергийното сътрудничество и сигурността в Черноморския регион

България и Унгария обсъдиха енергийното сътрудничество и сигурността в Черноморския регион

  • Преди 50 минути
Украйна: Starlink отново работи пълноценно

Украйна: Starlink отново работи пълноценно

  • Преди 59 минути
Тревожни данни: Всяко седмо дете в България се сблъсква с психични трудности

Тревожни данни: Всяко седмо дете в България се сблъсква с психични трудности

  • Преди 1 час
Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

  • Преди 1 час
Подготвят законови промени срещу имотните измами

Подготвят законови промени срещу имотните измами

  • Преди 1 час
Милиарди, офшорки и документи със задна дата: Кипър разследва Абрамович

Милиарди, офшорки и документи със задна дата: Кипър разследва Абрамович

  • Преди 1 час
Тръмп премахва част от митата върху канадски стоки дни преди изборите в САЩ

Тръмп премахва част от митата върху канадски стоки дни преди изборите в САЩ

  • Преди 1 час