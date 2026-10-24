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23 катастрофи с 26 ранени са регистрирани в страната за денонощие

23 катастрофи с 26 ранени са регистрирани в страната за денонощие
Снимка: БТА

Няма загинали при пътните инциденти през последните 24 часа

Общо 23 пътнотранспортни произшествия са станали в страната през изминалото денонощие. При тях са ранени 26 души, а загинали няма. Това съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

В София са регистрирани едно тежко и 36 леки пътни произшествия. При тях е пострадал един човек.

От началото на октомври в страната са станали 491 тежки катастрофи, при които са загинали 39 души, а 601 са били ранени.

От началото на годината тежките пътни инциденти са 5653. При тях живота си са загубили 404 души, а пострадалите са 7003.

 

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