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Мъж загина при катастрофа край Павликени, автомобил го блъснал при изпреварване

Мъж загина при катастрофа край Павликени, автомобил го блъснал при изпреварване
БТА

Инцидентът е станал около 16:00 часа на пътя между Павликени и Бяла черква. Полицията изяснява причините за сблъсъка

Мъж загина при тежка катастрофа на пътя между Павликени и Бяла черква, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало около 16:00 часа на 22 октомври, когато автомобил, извършващ маневра за изпреварване, е блъснал насрещно движещ се водач на двуколесно превозно средство.

Ударът е бил толкова силен, че двуколесното превозно средство е напълно смачкано. По първоначална информация се предполага, че става въпрос за мотопед или мотоциклет, но видът му все още не е окончателно установен.

При катастрофата е загинал водачът на двуколесното превозно средство. Към момента няма съобщени подробности за неговата възраст и самоличност.

Причините и обстоятелствата около смъртоносния сблъсък се изясняват.

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