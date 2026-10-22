Двама шофьори отиват на съд за катастрофата с майка и бебе в Русе

Районната прокуратура в Русе предаде на съд двама шофьори за катастрофа, при която пострадаха майка и тримесечното ѝ бебе. Инцидентът е станал на 13 февруари 2025 г. на улица "Чипровци" в крайдунавския град.

По време на произшествието жената се е движела по тротоара, като е бутала детска количка с бебето си.

Според разследването двамата водачи са допуснали нарушения на правилата за движение, довели до катастрофата.

Единият шофьор, посочен с инициали Д.Д., е предприел изпреварване, а другият - И.Г., е навлязъл в платното му за движение, без да му осигури предимство.

В резултат на произшествието майката е получила тежка телесна повреда, а тримесечното ѝ бебе - средна телесна повреда.

Два дни след инцидента граждани се събраха в Русе, за да изразят подкрепата си към пострадалите майка и дете.

От прокуратурата уточняват, че случаят е квалифициран като особено тежък заради множеството увреждания на пострадалите и допуснатите нарушения от двамата водачи.

За престъпленията, за които са обвинени, законът предвижда наказание от две до десет години лишаване от свобода, както и лишаване от право да управляват моторно превозно средство.

Предстои Районният съд в Русе да насрочи разглеждането на делото.

От държавното обвинение съобщават още, че от началото на 2026 г. 26 души са предадени на съд за престъпления, свързани с нарушения на правилата за движение, довели до значителни имуществени вреди или до тежки и средни телесни повреди на пострадали при пътни инциденти.