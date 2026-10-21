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Проверяват местен лидер с влияние върху изборния процес в Русенско

Проверяват местен лидер с влияние върху изборния процес в Русенско
БТА

Полицията проверява данни за престъпления срещу изборните права и корпоративен натиск

В Русенско е в ход специализирана полицейска операция срещу изборните и битовите престъпления, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Акцията започна тази сутрин с разполагането на контролно-пропускателни пунктове на ключови места в региона, където се проверява целият автомобилен поток. Паралелно с това се извършват проверки на различни места и обекти, насочени към опазването на обществения ред и предотвратяването на престъпления срещу изборните права на гражданите.

До късния следобед в рамките на операцията полицията е проверила 15 рискови зони, за които има информация за възможна търговия с гласове. Най-много от тях се намират в районите на Бяла и Ветово.

За предотвратяване на схеми, свързани с финансова зависимост и опрощаване на задължения срещу гласуване, е засилен контролът и върху специфични обекти. В Русенско са инспектирани общо 16 заложни къщи и дружества за бързи кредити.

Полицията е установила човек, определян като местен лидер на група с влияние върху изборния процес. Спрямо него се извършват активни действия за изясняване на фактите, документиране на евентуално участие в престъпления срещу изборните права и предотвратяване на незаконно въздействие върху вота на гражданите. За недопускане на корпоративен натиск са проверени и двама собственици на фирми в района на Сливо поле.

В рамките на операцията са проверени още 49 души от активния криминален контингент и над 400 моторни превозни средства. Установен е и човек, обявен за общодържавно издирване.

Полицията е разкрила и два случая, свързани с притежание на наркотични вещества.

Регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева съобщи, че специализираната полицейска операция продължава.

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