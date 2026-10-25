С лична карта - да, с шофьорска книжка - не: С какви документи можем да гласуваме?

Българските граждани, които днес, 25 октомври, ще упражнят правото си на глас на изборите за президент и вицепрезидент, трябва да представят валидна лична карта пред секционната избирателна комисия.

От Централната избирателна комисия напомнят, че гласуването с шофьорска книжка или международен паспорт не е разрешено, въпреки че двата документа съдържат личните данни и снимката на притежателя си.

Изключение се допуска за гражданите, родени до 31 декември 1931 година, които могат да гласуват с личен (зелен) паспорт.

Какво се случва, ако личната карта е изгубена или с изтекъл срок?

Избирателите, чиито лични карти са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, могат да получат специално удостоверение от МВР, с което да упражнят правото си на глас. За целта е необходимо да е подадено заявление за издаване на нова лична карта.

От вътрешното министерство са създали организация удостоверения да се издават и в изборния ден, като обявеното работно време е от 8:30 до 19:00 часа, с възможни различия за отделните звена.

Документът служи единствено пред секционната избирателна комисия и е валиден само за изборния ден - 25 октомври.