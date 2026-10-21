Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Новите правила за гласуване в чужбина може да доведат до дълги опашки пред секциите

Новите правила за гласуване в чужбина може да доведат до дълги опашки пред секциите
Снимка: БТА

Ради Найденов предупреди за забавяне заради попълването на декларации на място

Промените в Изборния кодекс, според които декларациите, че избирателят няма да гласува на друго място, трябва да се попълват пред секционната избирателна комисия, могат да забавят съществено гласуването в чужбина и да доведат до образуването на дълги опашки. За това предупреди постоянният секретар на Министерството на външните работи (МВнР) Ради Найденов в ефира на "Здравей, България".

"Ефектът ще бъде такъв, какъвто е заложен в момента в текста на Изборния кодекс - действително ще се забави процедурата по гласуване", заяви той.

По думите му досегашният опит показва, че предварително се регистрират едва между 10% и 20% от българските граждани зад граница. Така повечето избиратели ще трябва да попълват декларации и да бъдат вписвани в списъците непосредствено преди гласуването.

"Това изисква член на секционната избирателна комисия да вземе личната ви карта и да прочете данните, а негов колега да ги впише в списъка. През това време гласуване не тече", обясни постоянният секретар на МВнР.

Според Найденов процедурата трудно може да се извършва паралелно, тъй като това крие риск от разкриване на личните данни на избирателите пред трети лица. Затова прилагането на новото изискване може да създаде затруднения най-вече в секциите с голям брой гласоподаватели.

Найденов посочи, че е необходимо да се намери решение, което да гарантира спазването на закона, без да възпрепятства гражданите да упражнят правото си на глас. Като дългосрочна мярка той предложи въвеждането на задължителна предварителна регистрация чрез подаване на заявления.

За предстоящите избори зад граница ще бъдат разкрити 613 секции в 60 държави. Подадени са 39 194 заявления от 73 страни, а 38 227 души вече са вписани в избирателните списъци.

"Тези граждани не попълват нищо на място. При тях не може да стане и дублиране на гласуването, тъй като информацията за одобрените заявления се подава към ГРАО и те биват заличавани от списъците в България", обясни Найденов.

За гласуването извън страната са предвидени 280 машини. В 242 секции ще има по едно устройство, а в други 38 ще бъдат разположени по две.

Постоянният секретар на МВнР постави и въпроса за въвеждането на гласуване по пощата, каквато практика съществува в редица европейски държави. В България тази възможност беше отхвърлена заради опасения, свързани със сигурността при транспортирането на изборните документи.

Организацията на изборите зад граница изисква значителен човешки и финансов ресурс, допълни Найденов. При предходни избори разходите за провеждането им са достигнали около 2,3 млн. евро.

Подготовката за предстоящия вот продължава, като машините са получени след повторно сертифициране. МВнР е организирало изпращането им чрез куриерски услуги и автомобилен транспорт. В доставките участва и Държавният авиационен оператор, с чиято помощ 80 служители с функции на дипломатически куриери ще превозят машините, изборните книжа и бюлетините.

"Ще стигнат, надяваме се", заяви Найденов, като уточни, че доставките зависят и от законодателството на съответните държави. В рамките на Европейския съюз процедурите са по-лесни заради липсата на митнически контрол между държавите членки. В трети страни обаче се налага техниката да бъде временно внесена, документално оформена и впоследствие изнесена.

МВнР е решило да не изпраща машини за гласуване в Русия. Според анализа на българското дипломатическо представителство процедурата по допускането на устройствата в страната би отнела твърде много време и би затруднила организацията на изборния процес.

Още по темата

ЦИК: До днес се подават заявления за гласуване с подвижна урна

ЦИК: До днес се подават заявления за гласуване с подвижна урна

Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

Остават четири дни до президентските избори - над 6,5 милиона българи имат право на глас

Остават четири дни до президентските избори - над 6,5 милиона българи имат право на глас

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Трите теми на изборите в САЩ: Тръмп, цените и миграцията

Трите теми на изборите в САЩ: Тръмп, цените и миграцията

Димитър Гърдев: Общественият договор се разпада, а протестите в Западна Европа се разрастват

Димитър Гърдев: Общественият договор се разпада, а протестите в Западна Европа се разрастват

Протестите във Франция: Финансова криза, социално недоволство и риск от възход на крайната десница

Протестите във Франция: Финансова криза, социално недоволство и риск от възход на крайната десница

Омбудсманът поиска проверка на скъпите екскурзии за деца

Омбудсманът поиска проверка на скъпите екскурзии за деца

ЕКСКЛУЗИВНО за ТАРАЛЕЖ: Родителите на Ивана с нови разкрития за смъртта ѝ, съмнения за наркоканал и институционален чадър

ЕКСКЛУЗИВНО за ТАРАЛЕЖ: Родителите на Ивана с нови разкрития за смъртта ѝ, съмнения за наркоканал и институционален чадър

Водещи

Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет

Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет

  • Преди 3 минути
АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

  • Преди 18 минути
Новите правила за гласуване в чужбина може да доведат до дълги опашки пред секциите

Новите правила за гласуване в чужбина може да доведат до дълги опашки пред секциите

  • Преди 19 минути
Турските митници предотвратиха контрабандата на над 7 000 исторически артефакта

Турските митници предотвратиха контрабандата на над 7 000 исторически артефакта

  • Преди 21 минути
Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Делян Пеевски: Защо Илияна Йотова не дойде в НС да обясни помилванията

Делян Пеевски: Защо Илияна Йотова не дойде в НС да обясни помилванията

Студенти и преподаватели в Албания отхвърлиха диалога с премиера Еди Рама и поискаха оставка

Студенти и преподаватели в Албания отхвърлиха диалога с премиера Еди Рама и поискаха оставка

  • Преди 34 минути
Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари

Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари

  • Преди 35 минути
Много добри са условията за туризъм в планините

Много добри са условията за туризъм в планините

  • Преди 39 минути
Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха

Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха

  • Преди 48 минути
Четири дни преди изборите в Сърбия Вучич предупреждава за Трета световна война

Четири дни преди изборите в Сърбия Вучич предупреждава за Трета световна война

  • Преди 56 минути
Румен Радев: Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч, не могат да влизат в кръвосмесителни сглобки

Румен Радев: Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч, не могат да влизат в кръвосмесителни сглобки

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет

Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет

  • Преди 1 час
При втория опит за регистрация в пленарната зала също нямаше кворум - извънредното заседание не се проведе

При втория опит за регистрация в пленарната зала също нямаше кворум - извънредното заседание не се проведе