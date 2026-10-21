Новите правила за гласуване в чужбина може да доведат до дълги опашки пред секциите

Промените в Изборния кодекс, според които декларациите, че избирателят няма да гласува на друго място, трябва да се попълват пред секционната избирателна комисия, могат да забавят съществено гласуването в чужбина и да доведат до образуването на дълги опашки. За това предупреди постоянният секретар на Министерството на външните работи (МВнР) Ради Найденов в ефира на "Здравей, България".

"Ефектът ще бъде такъв, какъвто е заложен в момента в текста на Изборния кодекс - действително ще се забави процедурата по гласуване", заяви той.

По думите му досегашният опит показва, че предварително се регистрират едва между 10% и 20% от българските граждани зад граница. Така повечето избиратели ще трябва да попълват декларации и да бъдат вписвани в списъците непосредствено преди гласуването.

"Това изисква член на секционната избирателна комисия да вземе личната ви карта и да прочете данните, а негов колега да ги впише в списъка. През това време гласуване не тече", обясни постоянният секретар на МВнР.

Според Найденов процедурата трудно може да се извършва паралелно, тъй като това крие риск от разкриване на личните данни на избирателите пред трети лица. Затова прилагането на новото изискване може да създаде затруднения най-вече в секциите с голям брой гласоподаватели.

Найденов посочи, че е необходимо да се намери решение, което да гарантира спазването на закона, без да възпрепятства гражданите да упражнят правото си на глас. Като дългосрочна мярка той предложи въвеждането на задължителна предварителна регистрация чрез подаване на заявления.

За предстоящите избори зад граница ще бъдат разкрити 613 секции в 60 държави. Подадени са 39 194 заявления от 73 страни, а 38 227 души вече са вписани в избирателните списъци.

"Тези граждани не попълват нищо на място. При тях не може да стане и дублиране на гласуването, тъй като информацията за одобрените заявления се подава към ГРАО и те биват заличавани от списъците в България", обясни Найденов.

За гласуването извън страната са предвидени 280 машини. В 242 секции ще има по едно устройство, а в други 38 ще бъдат разположени по две.

Постоянният секретар на МВнР постави и въпроса за въвеждането на гласуване по пощата, каквато практика съществува в редица европейски държави. В България тази възможност беше отхвърлена заради опасения, свързани със сигурността при транспортирането на изборните документи.

Организацията на изборите зад граница изисква значителен човешки и финансов ресурс, допълни Найденов. При предходни избори разходите за провеждането им са достигнали около 2,3 млн. евро.

Подготовката за предстоящия вот продължава, като машините са получени след повторно сертифициране. МВнР е организирало изпращането им чрез куриерски услуги и автомобилен транспорт. В доставките участва и Държавният авиационен оператор, с чиято помощ 80 служители с функции на дипломатически куриери ще превозят машините, изборните книжа и бюлетините.

"Ще стигнат, надяваме се", заяви Найденов, като уточни, че доставките зависят и от законодателството на съответните държави. В рамките на Европейския съюз процедурите са по-лесни заради липсата на митнически контрол между държавите членки. В трети страни обаче се налага техниката да бъде временно внесена, документално оформена и впоследствие изнесена.

МВнР е решило да не изпраща машини за гласуване в Русия. Според анализа на българското дипломатическо представителство процедурата по допускането на устройствата в страната би отнела твърде много време и би затруднила организацията на изборния процес.