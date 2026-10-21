Остават четири дни до президентските избори - над 6,5 милиона българи имат право на глас

Четири дни остават до изборите за президент и вицепрезидент на България. Подготовката за вота е в заключителната си фаза.

Продължава транспортирането на изборните книжа до всички точки на страната и до 60 държави, където ще бъдат разкрити секции за гласуване.

Право на глас на изборите ще имат 6 милиона и 590 хиляди българи, като 46 хиляди от тях са включени в избирателните списъци за първи път.

Според вече прието решение на ЦИК машинно гласуване ще има в общо 9373 секции в България. В 2249 от тях ще бъдат поставени по две машини, като общият брой на устройствата в страната ще бъде 11 622.

Машинно гласуване няма да се провежда в секциите с под 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, както и в лечебни заведения, домове за възрастни хора и други специализирани институции.

За българските граждани зад граница ЦИК е определила 242 секции с машинно гласуване. В 38 от тях ще има по две устройства, а общият брой машини извън страната ще бъде 280.

Продължава и подготовката на изборната администрация, включително доставянето на изборните книжа и материали по места. ЦИК вече прие методическите указания за работата на секционните избирателни комисии, които ще отговарят за провеждането на гласуването и отчитането на резултатите.

Междувременно са определени и местата за гласуване извън България, като организацията се осъществява съвместно с Министерството на външните работи.

На предстоящия брифинг се очаква да стане ясно и докъде е стигнала техническата и логистичната подготовка, както и дали има затруднения, които трябва да бъдат отстранени преди изборния ден.

Президентските избори ще се проведат тази неделя, 25 октомври, когато българските граждани ще гласуват за президент и вицепрезидент на републиката.