Новини
Търси
Подкаст
Общество

Остават четири дни до президентските избори - над 6,5 милиона българи имат право на глас

Остават четири дни до президентските избори - над 6,5 милиона българи имат право на глас
БТА

Продължава транспортирането на изборните книжа до всички точки на страната и до 60 държави, където ще бъдат разкрити секции за гласуване

Четири дни остават до изборите за президент и вицепрезидент на България. Подготовката за вота е в заключителната си фаза.

Продължава транспортирането на изборните книжа до всички точки на страната и до 60 държави, където ще бъдат разкрити секции за гласуване.

Право на глас на изборите ще имат 6 милиона и 590 хиляди българи, като 46 хиляди от тях са включени в избирателните списъци за първи път.

Според вече прието решение на ЦИК машинно гласуване ще има в общо 9373 секции в България. В 2249 от тях ще бъдат поставени по две машини, като общият брой на устройствата в страната ще бъде 11 622.

Машинно гласуване няма да се провежда в секциите с под 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, както и в лечебни заведения, домове за възрастни хора и други специализирани институции.

За българските граждани зад граница ЦИК е определила 242 секции с машинно гласуване. В 38 от тях ще има по две устройства, а общият брой машини извън страната ще бъде 280.

Продължава и подготовката на изборната администрация, включително доставянето на изборните книжа и материали по места. ЦИК вече прие методическите указания за работата на секционните избирателни комисии, които ще отговарят за провеждането на гласуването и отчитането на резултатите.

Междувременно са определени и местата за гласуване извън България, като организацията се осъществява съвместно с Министерството на външните работи.

На предстоящия брифинг се очаква да стане ясно и докъде е стигнала техническата и логистичната подготовка, както и дали има затруднения, които трябва да бъдат отстранени преди изборния ден.

Президентските избори ще се проведат тази неделя, 25 октомври, когато българските граждани ще гласуват за президент и вицепрезидент на републиката.

Още по темата

проф. Тодор Тагарев за Таралеж: Властите се интересуват от изборите, а не от сигурността ни

проф. Тодор Тагарев за Таралеж: Властите се интересуват от изборите, а не от сигурността ни

„Сова Харис“: Илияна Йотова с убедителна преднина за президентските избори

„Сова Харис“: Илияна Йотова с убедителна преднина за президентските избори

ЦИК с последен редовен брифинг за организацията за президентския вот

ЦИК с последен редовен брифинг за организацията за президентския вот

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Много добри са условията за туризъм в планините

Много добри са условията за туризъм в планините

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Разследващи от партньорски служби ще огледат кораба „Челси 3“

Разследващи от партньорски служби ще огледат кораба „Челси 3“

Водещи

Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет

Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет

  • Преди 5 минути
АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

  • Преди 20 минути
Новите правила за гласуване в чужбина може да доведат до дълги опашки пред секциите

Новите правила за гласуване в чужбина може да доведат до дълги опашки пред секциите

  • Преди 21 минути
Турските митници предотвратиха контрабандата на над 7 000 исторически артефакта

Турските митници предотвратиха контрабандата на над 7 000 исторически артефакта

  • Преди 22 минути
Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Делян Пеевски: Защо Илияна Йотова не дойде в НС да обясни помилванията

Делян Пеевски: Защо Илияна Йотова не дойде в НС да обясни помилванията

Студенти и преподаватели в Албания отхвърлиха диалога с премиера Еди Рама и поискаха оставка

Студенти и преподаватели в Албания отхвърлиха диалога с премиера Еди Рама и поискаха оставка

  • Преди 36 минути
Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари

Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари

  • Преди 36 минути
Много добри са условията за туризъм в планините

Много добри са условията за туризъм в планините

  • Преди 41 минути
Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха

Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха

  • Преди 50 минути
Четири дни преди изборите в Сърбия Вучич предупреждава за Трета световна война

Четири дни преди изборите в Сърбия Вучич предупреждава за Трета световна война

  • Преди 58 минути
Румен Радев: Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч, не могат да влизат в кръвосмесителни сглобки

Румен Радев: Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч, не могат да влизат в кръвосмесителни сглобки

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет

Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет

  • Преди 1 час
При втория опит за регистрация в пленарната зала също нямаше кворум - извънредното заседание не се проведе

При втория опит за регистрация в пленарната зала също нямаше кворум - извънредното заседание не се проведе