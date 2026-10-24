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Тревожни данни: Всяко седмо дете в България се сблъсква с психични трудности

Тревожни данни: Всяко седмо дете в България се сблъсква с психични трудности
Pixabay

На конференция на УНИЦЕФ експерти обсъдиха тревожността, депресията, социалната изолация и рисковото поведение сред подрастващите

Всяко седмо дете в България преживява сериозни психични затруднения, сочат данни, цитирани в публикация на "24 здраве“ по повод национална конференция на УНИЦЕФ - България. Форумът събра експерти, представители на институции, неправителствени организации и младежи, за да обсъдят предизвикателствата пред психичното здраве на подрастващите и необходимостта от по-ефективни мерки за подкрепа.

Сред основните проблеми, поставени на обсъждане, са тревожността, депресията, социалната изолация и рисковите поведения. Участниците обърнаха внимание, че много деца и младежи остават без достатъчна подкрепа при справянето с емоционални затруднения.

Особено тревожни са данните, представени в анализ на изследователи от университета в Триест. Според тях за петгодишен период до 2023 г. в България са регистрирани 59 случая на самоубийство сред деца и младежи на възраст между 10 и 19 години. За 2025 г. публикацията съобщава за още 12 случая сред деца в училищна възраст.

Друг проблем е употребата на алкохол, цигари и електронни цигари сред българските тийнейджъри, която според представената информация остава над средните европейски нива.

Данните показват още, че всяко четвърто дете прекарва повече от шест часа дневно пред екран. Експертите насочиха вниманието и към рисковете от кибертормоз, сексуален натиск и психическо насилие в онлайн пространството.

В дискусията се включиха и популярни личности, които отправиха послания към младите хора. Изабел Овчарова обърна внимание на вредното схващане, че децата нямат сериозни проблеми, а певицата Дара Екимова призова за освобождаване от нереалистичните стандарти, налагани в социалните мрежи.

Борислава Попова насърчи връстниците си да не се чувстват сами и подчерта значението на подкрепата и близостта в семейството.

Участниците в конференцията се обединиха около необходимостта от общи усилия на семейството, училището, институциите и обществото за подобряване на психичното здраве на децата.

"Наш общ дълг е да чуем вика на младите и да изградим среда, в която всяко дете може да расте разбрано, защитено и подкрепено“, заяви представителят на УНИЦЕФ Мио Немото.

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