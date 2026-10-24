Новини
Търси
Подкаст
Политика

България и Унгария обсъдиха енергийното сътрудничество и сигурността в Черноморския регион

България и Унгария обсъдиха енергийното сътрудничество и сигурността в Черноморския регион
Снимка: Министерство на външните работи на Унгария

Вицепремиерът Иво Христов и унгарският външен министър Анита Орбан потвърдиха интереса на двете страни към вертикалния газов коридор и задълбочаването на двустранните отношения

Вицепремиерът Иво Христов и заместник министър-председателят и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан обсъдиха в Будапеща развитието на двустранните отношения и предизвикателствата пред регионалната и международната сигурност. Това съобщиха от Министерския съвет.

Разговорът се е състоял днес в унгарското Министерство на външните работи в рамките на посещението на Христов в Будапеща от 22 до 24 октомври. Визитата е по повод отбелязването на 70-ата годишнина от Унгарската революция и борбата за свобода от 1956 г.

Сред основните теми са били вътрешнополитическите процеси в двете държави и приоритетите на новите правителства. Двамата вицепремиери са откроили сходствата в задачите пред кабинетите и са изразили удовлетворение от състоянието на двустранните отношения. Според съобщението на Министерския съвет между България и Унгария няма открити въпроси.

Христов и Орбан са потвърдили готовността си за поддържане на активен политически диалог и разширяване на сътрудничеството в областта на търговията, инвестициите, енергетиката, транспортната свързаност и туризма.

Двете страни са потвърдили и интереса си към изграждането на вертикалния газов коридор. Специално внимание е било отделено на сигурността в Европа и Черноморския регион. По време на срещата са били откроени близките позиции на България и Унгария по редица въпроси от европейския дневен ред, както и готовността им да засилят взаимодействието си в рамките на международните съюзи, в които членуват.

Анита Орбан е определила настоящата седмица като "седмица на България" заради активния политически диалог между двете държави. Тя е припомнила и посещението си в София на 19 октомври по повод десетата годишнина от обявяването на Деня на българо-унгарското приятелство.

Унгарският външен министър е благодарила за приема и организацията на визитата си в България и е откроила разговорите си с българския външен министър Велислава Петрова по двустранни и международни теми.

Иво Христов от своя страна е благодарил за възможността да участва в честванията на 70-ата годишнина от Унгарската революция. Той е подчертал историческото значение на събитията от 1956 г. и ролята им като символ на стремежа към свобода и демокрация. По думите му революцията е вдъхновила последвалите демократични движения и борби за свобода в Европа.

Двамата представители са изразили готовност за продължаване на контактите на високо политическо равнище и за използване на потенциала за развитие на българо-унгарското партньорство.

В началото на седмицата външните министри на България и Унгария Велислава Петрова и Анита Орбан откриха изложба, посветена на историята на къщата музей "Лайош Кошут" в Шумен. Експозицията беше представена в сградата на Министерството на външните работи по повод Деня на българо-унгарското приятелство.

Денят на българо-унгарското приятелство се отбелязва на 19 октомври - датата, на която Българската православна църква почита свети Йоан Рилски Чудотворец. Тя е определена с решение на Народното събрание от 15 септември 2016 г.

Още по темата

Правителството обсъжда промени в Закона за публичните финанси и компенсации за деца без място в ясла

Правителството обсъжда промени в Закона за публичните финанси и компенсации за деца без място в ясла

Правителството обеща увеличение на минималната работна заплата догодина

Правителството обеща увеличение на минималната работна заплата догодина

Иво Христов: Ще опитаме дефицитът да е в рамките на 3%

Иво Христов: Ще опитаме дефицитът да е в рамките на 3%

Иво Христов: Усилието ни е да върнем политиката в институциите

Иво Христов: Усилието ни е да върнем политиката в институциите

Вицепремиерът Иво Христов: 40% от първокласниците владеят зле български език

Вицепремиерът Иво Христов: 40% от първокласниците владеят зле български език

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Румен Миланов: Дърпането на вратата на охраняван автомобил не е журналистика

Румен Миланов: Дърпането на вратата на охраняван автомобил не е журналистика

България и Румъния изграждат черноморски хъб за сигурност във Варна и Констанца

България и Румъния изграждат черноморски хъб за сигурност във Варна и Констанца

Машините за гласуване се разпределят в страната, ЦИК очаква изборен бюджет от 3 млн. евро

Машините за гласуване се разпределят в страната, ЦИК очаква изборен бюджет от 3 млн. евро

Ден за размисъл: България се подготвя за президентския вот

Ден за размисъл: България се подготвя за президентския вот

ЦИК се срещна с международни наблюдатели от повече от 14 държави

ЦИК се срещна с международни наблюдатели от повече от 14 държави

Водещи

Над 200 мигранти бяха открити край Крит за едно денонощие

Над 200 мигранти бяха открити край Крит за едно денонощие

  • Току-що
Голямото отрезвяване на европейския либерализъм

Голямото отрезвяване на европейския либерализъм

  • Преди 12 минути
Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

  • Преди 15 минути
Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия

Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия

  • Преди 18 минути
Повреда на локомотив спря влаковете през Централна гара София

Повреда на локомотив спря влаковете през Централна гара София

Четирима загинали при въздушен удар в Йемен, седем души са ранени при друга атака

Четирима загинали при въздушен удар в Йемен, седем души са ранени при друга атака

  • Преди 32 минути
Google изсече 250 000 дървета във Финландия за изграждането на центрове за данни за ИИ

Google изсече 250 000 дървета във Финландия за изграждането на центрове за данни за ИИ

  • Преди 42 минути
Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами

Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами

  • Преди 45 минути
Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

  • Преди 49 минути
България и Унгария обсъдиха енергийното сътрудничество и сигурността в Черноморския регион

България и Унгария обсъдиха енергийното сътрудничество и сигурността в Черноморския регион

  • Преди 51 минути
Украйна: Starlink отново работи пълноценно

Украйна: Starlink отново работи пълноценно

  • Преди 1 час
Тревожни данни: Всяко седмо дете в България се сблъсква с психични трудности

Тревожни данни: Всяко седмо дете в България се сблъсква с психични трудности

  • Преди 1 час
Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

  • Преди 1 час
Подготвят законови промени срещу имотните измами

Подготвят законови промени срещу имотните измами

  • Преди 1 час
Милиарди, офшорки и документи със задна дата: Кипър разследва Абрамович

Милиарди, офшорки и документи със задна дата: Кипър разследва Абрамович

  • Преди 1 час