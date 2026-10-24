България и Унгария обсъдиха енергийното сътрудничество и сигурността в Черноморския регион

Вицепремиерът Иво Христов и заместник министър-председателят и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан обсъдиха в Будапеща развитието на двустранните отношения и предизвикателствата пред регионалната и международната сигурност. Това съобщиха от Министерския съвет.

Разговорът се е състоял днес в унгарското Министерство на външните работи в рамките на посещението на Христов в Будапеща от 22 до 24 октомври. Визитата е по повод отбелязването на 70-ата годишнина от Унгарската революция и борбата за свобода от 1956 г.

Сред основните теми са били вътрешнополитическите процеси в двете държави и приоритетите на новите правителства. Двамата вицепремиери са откроили сходствата в задачите пред кабинетите и са изразили удовлетворение от състоянието на двустранните отношения. Според съобщението на Министерския съвет между България и Унгария няма открити въпроси.

Христов и Орбан са потвърдили готовността си за поддържане на активен политически диалог и разширяване на сътрудничеството в областта на търговията, инвестициите, енергетиката, транспортната свързаност и туризма.

Двете страни са потвърдили и интереса си към изграждането на вертикалния газов коридор. Специално внимание е било отделено на сигурността в Европа и Черноморския регион. По време на срещата са били откроени близките позиции на България и Унгария по редица въпроси от европейския дневен ред, както и готовността им да засилят взаимодействието си в рамките на международните съюзи, в които членуват.

Анита Орбан е определила настоящата седмица като "седмица на България" заради активния политически диалог между двете държави. Тя е припомнила и посещението си в София на 19 октомври по повод десетата годишнина от обявяването на Деня на българо-унгарското приятелство.

Унгарският външен министър е благодарила за приема и организацията на визитата си в България и е откроила разговорите си с българския външен министър Велислава Петрова по двустранни и международни теми.

Иво Христов от своя страна е благодарил за възможността да участва в честванията на 70-ата годишнина от Унгарската революция. Той е подчертал историческото значение на събитията от 1956 г. и ролята им като символ на стремежа към свобода и демокрация. По думите му революцията е вдъхновила последвалите демократични движения и борби за свобода в Европа.

Двамата представители са изразили готовност за продължаване на контактите на високо политическо равнище и за използване на потенциала за развитие на българо-унгарското партньорство.

В началото на седмицата външните министри на България и Унгария Велислава Петрова и Анита Орбан откриха изложба, посветена на историята на къщата музей "Лайош Кошут" в Шумен. Експозицията беше представена в сградата на Министерството на външните работи по повод Деня на българо-унгарското приятелство.

Денят на българо-унгарското приятелство се отбелязва на 19 октомври - датата, на която Българската православна църква почита свети Йоан Рилски Чудотворец. Тя е определена с решение на Народното събрание от 15 септември 2016 г.