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Ден за размисъл: България се подготвя за президентския вот

Ден за размисъл: България се подготвя за президентския вот
БТА

Забраната за политическа агитация е в сила, а избирателите имат последен ден да обмислят избора си преди вота

Утре, 25 октомври, в България ще се проведат президентските избори за избор на държавен глава. От полунощ тази нощ е в сила забраната за политическа агитация, която ще продължи до края на изборния ден в неделя.

Гласуването започва в 7:00 ч. и ще приключи в 20:00 ч. То може да бъде удължено с до един час, ако пред избирателните секции все още има граждани, които не са успели да упражнят правото си на глас.

В деня за размисъл са забранени политическата агитация, публичните прояви и митингите на кандидатите и политическите партии.

Социологическите агенции нямат право да огласяват под каквато и да е форма резултати от допитвания до общественото мнение или прогнози за изхода от вота 24 часа преди изборите и по време на гласуването. Резултатите могат да бъдат оповестени след 20:00 ч. в изборния ден.

Изборният кодекс предвижда глоби или имуществени санкции за нарушения на разпоредбите, свързани с предизборната агитация, поставянето и премахването на агитационни материали и оповестяването на резултати от проучвания за изхода от вота в забранения период.

Общините имат право да въведат забрана за продажбата на алкохол на територията си, но тази практика да не е задължителна за цялата страна. 

Целта на деня за размисъл е да даде възможност на гражданите да направят своя осъзнат избор и да решат кого ще подкрепят на предстоящите избори, като обмислят информацията и позициите, представени по време на кампанията, без да бъде оказван натиск върху решението им.

Денят за размисъл е въведен в България през 1991 г. В периода от 2009 до 2011 г. той е премахнат, след което отново е регламентиран в изборното законодателство.

Ден за размисъл има и в други държави членки на Европейския съюз, сред които България, Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Испания. Правилата се различават в отделните държави. В Литва периодът на мълчание започва седем часа преди изборния ден, във Франция - от полунощ в събота, а в Словакия - 48 часа преди изборите. В Нидерландия няма специални разпоредби, регламентиращи ден за размисъл, но в изборните секции не се разрешава агитация в деня на вота.

Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати от президентските избори на 27 октомври. Те ще покажат кой е победителят във вота и дали ще има балотаж, както и кои кандидатпрезидентски двойки ще участват в него, ако се стигне до втори тур.

Денят след изборите - 26 октомври, ще бъде неучебен, но присъствен за всички ученици. Учебните занятия ще бъдат с намалена продължителност.

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