Иво Христов: Ще опитаме дефицитът да е в рамките на 3%

Ние ще се опитаме дефицитътда бъде в рамките на 3%. Но нека да видим дебатите в парламента и всички останали корекции, заяви вицепремиерът Иво Христов пред БНТ. Той добави, че не е привърженик на строгите рамки, както и че почти никъде в Европа той не достига тази стойност:

"А представете си в какви рамки ще бъде след тази вълна от вандализъм, която ще удари всички застрахователи в цяла Европа. Особено във Франция. Във Франция трудно ще се намери премиер, който да се нагърби да управлява страната при сегашния дисбаланс", каза Христов.

Вицепремиерът коментира и предвидените в проекта на бюджет увеличения на пенсиите с 8%, на заплатите в бюджетната сфера с 5% и на учителите. Според него не бива да се говори за увеличение на калпак, а компенсация за най-засегнатите.

Иво Христов заяви, че е логично дроновете, които удариха кораби в Черно море, да са руски, но допълни, че трябва да се изчака края на разследването, за да има официална позиция: "Разбира се, чакаме разследване. Едно е човек да коментира и да не носи политическа отговорност. Друго е да заяви официална позиция. Някой може ли да каже, че са дроновете", каза той.

Иво Христов обясни, че предложеният мораториум в Черно море означава да се спрат всякакви враждебни военни действия.

"Това няма да стане отведнъж, тъй като дори и да спрат атаките срещу кораби, които и Украйна и Русия извършват, то в Черно море плава неограничено количество мини, които ще трябва да бъдат деминирани следващите години. Има множество еко проблемни в следствие на потънали кораби, както и висок застрахователен риск, който също възпира доставчиците на транспортни услуги да плават в Черно море. Виждате колко проблеми са натрупани дори към този момент. Дори ако приемем, че войната спре отраз. Кой ще решава тези проблеми? Няма кой да дойде да деминира вместо нас",

Според него, политиците в България трябва да реалисти по отношение на войната в Украйна. По думите му позицията им е: "Винаги проти войната, никога за нейнито ескалиране. Ние сме против това да се доставя въоръжение на Украина, против това да се продължава касапницата и кръвопролитието. Това е единственият реалистичен курс. Против това България да бъде въвлечена в чужди геополитически сблъсъци. Против войната до победен край, която президентът Радев още навремето изобличи като несъстоятелна теза, която вече всички констатират към днешна дата".

Относно безредиците във Франция и в Италия той обясни: "Тази социална бомба във Франция тиктакаше през последните 20 години, каза още в коментр за случващото се в страната Иво Христов. Този взрив е донякъде очакван, а драмата започна със самоизолирането на елита, в превръщането на социалната политика и битка на елита срещу всички недоволни".

Ще се окажем категорични във външната си политика, когато тя сменя своя курс. Нашия курс е винаги против войната. Ще видим какъв ще бъде края на войната в Украйна. Вие очаквате ли победа на Украйна.