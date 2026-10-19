Меглена Кунева: Не зная как на европейско ниво може да се случи политиката за достъпно жилище
Виждаме намеса на една ненационална, на една трета сила, заяви тя за протестите във Франция
От всичко по много се случва във Франция и Италия. Може да присъединим Белгия, Люксембург, Испания, Португалия - това са страни, (без Франция), където протестите извадиха на преден план икономическата политика и политиката за достъпно жилище. Това заяви първият български еврокомисар Меглена Кунава пред Нова нюз.
Как може да се случи на европейско ниво политиката за достъпно жилище за мен продължава да е неясно. Трябва да дефинираме какво може държавата на национално ниво и през съюзи. "Обещания, които не се изпълняват, довеждат до гняв. Трябва да извадим лицемерието от изказванията какво може да даде една държавата", каза Кунева.
Тя е притеснана от присъствието на маскирани участници в протестите. "Виждаме намеса на една ненационална, на една трета сила. Имаме намеса на чуждонационални държави", заяви първият еврокомисар на България.