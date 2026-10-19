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Меглена Кунева: Не зная как на европейско ниво може да се случи политиката за достъпно жилище

Меглена Кунева: Не зная как на европейско ниво може да се случи политиката за достъпно жилище
Снимка: БТА

Виждаме намеса на една ненационална, на една трета сила, заяви тя за протестите във Франция

От всичко по много се случва във Франция и Италия. Може да присъединим Белгия, Люксембург, Испания, Португалия - това са страни, (без Франция), където протестите извадиха на преден план икономическата политика и политиката за достъпно жилище. Това заяви първият български еврокомисар Меглена Кунава пред Нова нюз.

Как може да се случи на европейско ниво политиката за достъпно жилище за мен продължава да е неясно. Трябва да дефинираме какво може държавата на национално ниво и през съюзи. "Обещания, които не се изпълняват, довеждат до гняв. Трябва да извадим лицемерието от изказванията какво може да даде една държавата", каза Кунева.

Тя е притеснана от присъствието на маскирани участници в протестите. "Виждаме намеса на една ненационална, на една трета сила. Имаме намеса на чуждонационални държави", заяви първият еврокомисар на България.

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