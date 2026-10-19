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За Андрей Райчев дистанцията между кандидатите за президент е 20-ина процента

За Андрей Райчев дистанцията между кандидатите за президент е 20-ина процента
Снимка: БТА

Документите за помилване на Атанасов бяха пратени в Прокуратурата, за да бъдат скрити, смята Стойнев

"Малко се играе на една врата - не виждам скъсяване на дистанцията между основните кандидати за президент, дистанцията е голяма - 20-ина процента. Има един фаворит - Илияна Йотова и тя е нападната". Това заяви социологът Андрей Райчев пред БТВ.

Той изреди фактите от началото на предизборната кампания - и предаването на Прокуратурата на документите за помилване на Огнян Атанасов от самата Йотова.

"Виждаме нулево повреждане на нейния имидж. На кадидата за президент Андрей Гюров пиарите не му дават да говори искрено, дават му някакви заучени фрази. Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев го скриха, защото никой не отговори на въпроса вярно ли е, че той се е предлагал за вицепрезидент на г-жа Йотова", заяви Райчев. 

Според журналиста Веселин Стойнев е трудно да се направи разликата кога Илияна Йотова е действащ президент и кога е кандидат за президент. Той даде примери с идеята за данък върху домашната ракия от зле написан документ от финансовото министерство.

"Документите за помилване на т.нар. Петричкия Ескобар бяха пратени в Прокуратурата, за да бъдат скрити. Не зная колко дълбока остава разликата, има по-малка подкрепа за Йотова в сравнение с тази към Румен Радев. Очаквам ниска избирателна активност", допълни  Стойнев.

В международен план Андрей Райчев прогнозира, че Европа ще се окаже изправена пред финансова криза заради последиците от пандемията от коронавируса, войната в Украйна и „Зелената сделка“. „След тези протести, които в момента ги има навсякъде, Европа няма да бъде същата“, предупреди социологът.

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