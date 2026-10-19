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Два избора в един ден: Жителите на врачанско село ще гласуват в 6 секции вместо в 3

Два избора в един ден: Жителите на врачанско село ще гласуват в 6 секции вместо в 3
БТА

За кметския пост ще се борят двамата кандидати, получили най-голяма подкрепа на първия тур – Светослав Георгиев от „Земеделски народен съюз“ и Мартин Диловски от „Български глас“

Жителите на врачанското село Малорад ще избират нов кмет на балотаж тази неделя, 25 октомври. Вторият тур на местния вот съвпада с президентските избори, което налага необичайна организация на гласуването.

За кметския пост ще се борят двамата кандидати, получили най-голяма подкрепа на първия тур – Светослав Георгиев от „Земеделски народен съюз“ и Мартин Диловски от „Български глас“.

Георгиев е събрал 335 гласа, докато за опонента му са гласували 272 души. Избирателната активност е надхвърлила 59%.

Любопитното е, че двата избора ще бъдат организирани независимо един от друг. Затова вместо обичайните три избирателни секции в Малорад ще бъдат разкрити общо шест.

Така жителите на селото ще трябва да упражнят правото си на глас в две отделни изборни процедури – за президент на страната и за кмет на населеното място.

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