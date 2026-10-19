Шестима загинаха, сред тях и новородено бебе, след сблъсък на мигрантска лодка с гръцката брегова охрана

Шестима души, сред които новородено бебе, загинаха при сблъсък между лодка с мигранти и патрулен катер на гръцката брегова охрана край остров Лесбос. Това съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Инцидентът е станал малко след полунощ на около 3,5 морски мили от югоизточния бряг на острова.

Според информацията на гръцките власти патрулен катер е забелязал бързоходна лодка, движеща се без навигационни светлини. При опит да избегне проверката водачът ѝ предприел опасни маневри, вследствие на които плавателният съд се сблъскал с катера, преобърнал се и потънал.

Незабавно е започнала мащабна спасителна операция с участието на бреговата охрана, плаваща линейка и военен хеликоптер.

Спасени са осем души - четирима мъже, две жени и две деца, които са настанени в болница.

От морето са извадени телата на шестима загинали - четирима мъже, една жена и новородено дете.

Сред оцелелите е 37-годишен турски гражданин, когото гръцките власти посочват като предполагаем трафикант и водач на лодката. Мъжът е задържан.

Спасителната операция вече е приключила, тъй като според бреговата охрана няма данни на борда да е имало други пътници.