Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Шестима загинаха, сред тях и новородено бебе, след сблъсък на мигрантска лодка с гръцката брегова охрана

Шестима загинаха, сред тях и новородено бебе, след сблъсък на мигрантска лодка с гръцката брегова охрана
АП/БТА

Трагедията се разиграла край остров Лесбос, осем души са спасени, а предполагаемият трафикант е задържан

Шестима души, сред които новородено бебе, загинаха при сблъсък между лодка с мигранти и патрулен катер на гръцката брегова охрана край остров Лесбос. Това съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Инцидентът е станал малко след полунощ на около 3,5 морски мили от югоизточния бряг на острова.

Според информацията на гръцките власти патрулен катер е забелязал бързоходна лодка, движеща се без навигационни светлини. При опит да избегне проверката водачът ѝ предприел опасни маневри, вследствие на които плавателният съд се сблъскал с катера, преобърнал се и потънал.

Незабавно е започнала мащабна спасителна операция с участието на бреговата охрана, плаваща линейка и военен хеликоптер.

Спасени са осем души - четирима мъже, две жени и две деца, които са настанени в болница.

От морето са извадени телата на шестима загинали - четирима мъже, една жена и новородено дете.

Сред оцелелите е 37-годишен турски гражданин, когото гръцките власти посочват като предполагаем трафикант и водач на лодката. Мъжът е задържан.

Спасителната операция вече е приключила, тъй като според бреговата охрана няма данни на борда да е имало други пътници.

Още по темата

Две жертви при катастрофа на малък самолет в Северна Гърция

Две жертви при катастрофа на малък самолет в Северна Гърция

Сенатор от САЩ обвини Турция в "бандитско поведение" спрямо Гърция и Кипър

Сенатор от САЩ обвини Турция в "бандитско поведение" спрямо Гърция и Кипър

Над 3000 хладни оръжия, предназначени за българска компания, са конфискувани в Гърция

Над 3000 хладни оръжия, предназначени за българска компания, са конфискувани в Гърция

Българин е задържан за трафик на мигранти в Гърция

Българин е задържан за трафик на мигранти в Гърция

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Двата свалени от Румъния дрона вероятно са били руски

Двата свалени от Румъния дрона вероятно са били руски

Турция ще внесе руско гориво по сделката между Тръмп и Путин

Турция ще внесе руско гориво по сделката между Тръмп и Путин

Еди Рама: Протестите са заплаха за напредъка на Албания към ЕС

Еди Рама: Протестите са заплаха за напредъка на Албания към ЕС

Две жертви при катастрофа на малък самолет в Северна Гърция

Две жертви при катастрофа на малък самолет в Северна Гърция

Сенатор от САЩ обвини Турция в "бандитско поведение" спрямо Гърция и Кипър

Сенатор от САЩ обвини Турция в "бандитско поведение" спрямо Гърция и Кипър

Водещи

Национално обединение: Недоволни излизат на протест срещу властта

Национално обединение: Недоволни излизат на протест срещу властта

  • Току-що
Anthropic отделя акции за 48 млрд. долара в нов фонд: Може ли ИИ да компенсира загубата на работни места?

Anthropic отделя акции за 48 млрд. долара в нов фонд: Може ли ИИ да компенсира загубата на работни места?

  • Преди 3 минути
Около 200 хиляди евро струва на България тегленето на кораба "Челси-3"

Около 200 хиляди евро струва на България тегленето на кораба "Челси-3"

Майкъл Карик призна за кризата в Манчестър Юнайтед: Ситуацията не изглежда добре

Майкъл Карик призна за кризата в Манчестър Юнайтед: Ситуацията не изглежда добре

  • Преди 11 минути
Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

NYT: Изкуственият интелект може да ни направи по-богати от всякога. Готови ли сме да му предадем контрола над света?

NYT: Изкуственият интелект може да ни направи по-богати от всякога. Готови ли сме да му предадем контрола над света?

  • Преди 24 минути
Бивш дипломат на РСМ: България никога няма да признае македонски език

Бивш дипломат на РСМ: България никога няма да признае македонски език

  • Преди 26 минути
Де Дзерби забрани телефоните в Тотнъм след кошмарния старт

Де Дзерби забрани телефоните в Тотнъм след кошмарния старт

  • Преди 28 минути
Защо се бавят ваксините за деца

Защо се бавят ваксините за деца

Йотова поиска директна авиолиния София - Пекин на среща с китайския външен министър

Йотова поиска директна авиолиния София - Пекин на среща с китайския външен министър

  • Преди 33 минути
Назначението на Еду Гаспар в Левски попадна сред значимите събития в световния футбол

Назначението на Еду Гаспар в Левски попадна сред значимите събития в световния футбол

  • Преди 47 минути
57-годишна жена загина при трудова злополука в "Мини Бобов дол"

57-годишна жена загина при трудова злополука в "Мини Бобов дол"

Почина Денис Бойцов - „Руският Тайсън“, чиято кариера бе прекършена в Берлин

Почина Денис Бойцов - „Руският Тайсън“, чиято кариера бе прекършена в Берлин

  • Преди 1 час
Разглеждат мярката на двама, обвинени за палежа на антените на „Старлинк“

Разглеждат мярката на двама, обвинени за палежа на антените на „Старлинк“

Шишков: Два участъка от пътя Видин - Монтана могат да бъдат завършени през 2027 г.

Шишков: Два участъка от пътя Видин - Монтана могат да бъдат завършени през 2027 г.