Само за ден: Двама загинали и 22-ма ранени при катастрофи у нас
Това сочат данните на Министерството на вътрешните работи (МВР)
Двама души са загубили живота си, а други 22-ма са пострадали при пътни инциденти в страната през последното денонощие. Това сочат данните на Министерството на вътрешните работи (МВР).
За изминалите 24 часа на територията на страната са регистрирани общо 15 тежки пътнотранспортни произшествия.
В София са станали една тежка и 22 леки катастрофи, като при инцидентите е ранен един човек.
От началото на октомври тежките пътни произшествия в страната са 387. При тях са загинали 31 души, а 484 са получили наранявания.
Статистиката от началото на 2026 г. показва, че са регистрирани 5550 тежки катастрофи, при които 397 души са загубили живота си, а 6886 са били ранени.