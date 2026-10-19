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Само за ден: Двама загинали и 22-ма ранени при катастрофи у нас

Само за ден: Двама загинали и 22-ма ранени при катастрофи у нас

Това сочат данните на Министерството на вътрешните работи (МВР)

Двама души са загубили живота си, а други 22-ма са пострадали при пътни инциденти в страната през последното денонощие. Това сочат данните на Министерството на вътрешните работи (МВР).

За изминалите 24 часа на територията на страната са регистрирани общо 15 тежки пътнотранспортни произшествия.

В София са станали една тежка и 22 леки катастрофи, като при инцидентите е ранен един човек.

От началото на октомври тежките пътни произшествия в страната са 387. При тях са загинали 31 души, а 484 са получили наранявания.

Статистиката от началото на 2026 г. показва, че са регистрирани 5550 тежки катастрофи, при които 397 души са загубили живота си, а 6886 са били ранени.

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26 ранени при катастрофи в страната за денонощие

26 ранени при катастрофи в страната за денонощие

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