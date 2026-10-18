Турция ще внесе руско гориво по сделката между Тръмп и Путин

Турция ще получи дял от количествата руско дизелово гориво, предназначени за световните пазари, благодариние на споразумението с американския президент Доналд Тръмп. Това съобщи днес турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от Ройтерс.

Байрактар подчерта, че договореността за енергийните доставки между САЩ и Русия има ключово значение за енергийната сигурност на Турция. Страната покрива енергийните си нужди главно чрез внос от Русия, Иран и Азербайджан, но същевременно се стреми да диверсифицира източниците си чрез партньорства с Вашингтон и други държави.

„Русия наложи ограничения върху износа на дизелово гориво през последните месеци, след като те започнаха да имат този проблем. Сега са постигнали сделка за дизела с Тръмп (…) След разговорите, които проведохме, ние ще получим част от този дизел за Турция“, заяви енергийният министър пред телевизия Канал 7, без да разкрива допълнителни детайли.

Споразумението обаче срещна остра критика от страна на украинския президент Володимир Зеленски, представители на ЕС и някои американски републиканци.

В сферата на местния добив Байрактар обяви, че Анкара планира да пусне в експлоатация втора платформа за природен газ през първото тримесечие на 2028 г. С нейна помощ дневното производство от находищата в Черно море ще се увеличи до 45 млн. куб. м. Новината идва ден след като Турция изведе в морето първата си производствена платформа – „Осман Гази“, проектирана да удвои добива от газовото поле „Сакария“ от 9,5 на 20 млн. куб. м на ден.