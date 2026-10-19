Инфантино събира подкрепа за нов мандат начело на ФИФА, бивш футболист на Тотнъм иска да го свали

Президентът на ФИФА Джани Инфантино активно работи за осигуряването на нов мандат начело на световната футболна централа. Според информация на RMC Sport швейцарецът вече има подкрепата на около 90 национални федерации, като за необходимото мнозинство му трябват 106 гласа.

Изборите са насрочени за март 2027 година в Мароко, а срокът за подаване на кандидатури изтича на 18 ноември. Инфантино продължава да търси допълнителна подкрепа, като поставя особен акцент върху азиатските футболни федерации.

Швейцарецът ръководи ФИФА от 2016 година, когато наследи Сеп Блатер.

Към момента единственият, който е заявил намерение да се изправи срещу него, е бившият швейцарски национал Рамон Вега, познат с престоя си в английския Тотнъм.

За да бъде официално допуснат до изборите, Вега трябва да получи подкрепата на поне пет от общо 211-те федерации членки на ФИФА.

Междувременно президентът на КОНКАКАФ Виктор Монталяни, чието име се споменаваше сред потенциалните претенденти, е решил да не се кандидатира.