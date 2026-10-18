ЦСКА се измъчи срещу Несебър, но продължи напред за Купата на България

ЦСКА започна защитата на трофея си от Купата на България с трудна победа с 2:0 при гостуването си на Несебър. "Червените" преодоляха съпротивата на втородивизионния си съперник с два гола в заключителните минути и се класираха за осминафиналите на турнира.

Столичани започнаха по-активно и създадоха няколко добри положения през първата част. В 26-ата минута Мохамед Брахими уцели страничния стълб след центриране, а малко по-късно вратарят на домакините Мартин Шейтанов отрази опасен удар на Жоел Цварц.

Несебър също имаше своите възможности, като Димитър Евтимов трябваше да се намесва след изстрел на Кристиян Парашкевов.

Второто полувреме започна неприятно за ЦСКА, след като Цварц получи контузия и беше принудително заменен. По-късно травма получи и Бари Котър.

Развръзката настъпи в 87-ата минута, когато съдията Никола Попов отсъди дузпа за игра с ръка на Пламен Димов. Йоанис Питас беше точен от бялата точка две минути по-късно и даде преднина на гостите.

В добавеното време Несебър опита да изравни, но Евтимов спаси удар на Виктор Кунев от пряк свободен удар.

В шестата минута на продължението Макс Ебонг изведе Мохамед Брахими, който преодоля Шейтанов и оформи крайното 2:0.

Така ЦСКА избегна изненадата край морето и продължава към осминафиналите в турнира за Купата на България.