ЦСКА след европейската битка с Монако: Отбор и публика бяха едно цяло

ЦСКА публикува кратко видео в социалните мрежи, посветено на емоционалната европейска вечер срещу Монако в Лигата на конференциите.

„Червените“ отстъпиха с 1:2 на Националния стадион „Васил Левски“, но оставиха отлични впечатления с играта и характера си. Футболистите на Маркус Гиздол притиснаха именития съперник до последния сигнал, подкрепяни от привържениците по трибуните.

От клуба акцентираха именно върху връзката между отбора и публиката, както и върху представянето на ЦСКА срещу един от фаворитите в турнира.

„Емоциите още са силни! Живеем за тези вечери, армейци. Отбор и публика отново бяха едно цяло, а Европа говори с уважение за непримиримия армейски дух! Само ЦСКА!“, написаха „червените“.