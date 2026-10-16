Михаил Мадански: Съдията свиреше всяко леко нарушение срещу ЦСКА

Треньорът Михаил Мадански беше много афектиран от съдийството на мача ЦСКА - Монако (1:2) от Лигата на конференциите. „Армейците" бяха сериозно ощетени от португалския рефер Жоао Гонсалвеш, който през второто полувреме подмина дузпа срещу Леандро Годой. Кошмара беше повален в наказателното поле на гостите от Садибу Сане, но не последва 11-метров наказателен удар.

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„Този съдия, ако свири в нашето първeнство, ще го извадят още втория кръг от нарядите. Крайно неубедително съдийство", коментира Мадански в студиото на bTV Action след мача на „Васил Левски".

„Най-леките нарушения за Монако се отсъждаха. Определено той за първи път вижда такъв отбор като ЦСКА, очаквал е, че съдийството ще му е леко. Самият той беше изненадан от играта на нашия отбор. Даже свири по-рано края", добави доцент д-р Мадански.