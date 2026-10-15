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ЦСКА и Монако почетоха Димитър Бербатов преди сблъсъка в София

ЦСКА и Монако почетоха Димитър Бербатов преди сблъсъка в София
БТА

Бившият нападател получи специални фланелки от двата клуба, чиито екипи е носил през кариерата си

ЦСКА и Монако организираха специална церемония в чест на Димитър Бербатов непосредствено преди началото на двубоя между двата отбора от Лигата на конференциите на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Двата клуба отдадоха признание на бившия български национал, който през футболната си кариера е защитавал цветовете както на "червените", така и на монегаските.

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев връчи на Бербатов фланелка на столичния клуб, а представител на спортното ръководство на Монако му подари екип на френския тим.

Бербатов започва професионалната си кариера в ЦСКА, откъдето през 2001 година преминава в Байер Леверкузен. Впоследствие играе за Тотнъм, Манчестър Юнайтед и Фулъм, преди през 2014 година да облече екипа на Монако.

По време на престоя си във френския клуб българинът оставя добри впечатления с представянето си, включително в европейските клубни турнири.

Церемонията се проведе непосредствено преди първия съдийски сигнал на срещата между двата отбора.

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