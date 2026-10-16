Феновете на ЦСКА впечатлиха Монако с „хореографията на честта"

ЦСКА загуби мача с Монако (1:2) на терена, но на трибуните получи само суперлативи. Причината е впечатляващата хореография на сектор „Г", която припомни за уважението на българския гранд към монегаските. Трибуната с най-шумните и верни фенове на ЦСКА изобрази рисунка с две протегнати ръце, държащи флаговете на двата клуба, а банер под нея гласеше: „Честта няма заместител".

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Препратката е към един от най-трагичните моменти в историята на Монако, с който винаги ще бъде свързван и ЦСКА. През 1982 година „червените" трябва да гостуват в Княжеството в мач за Купата на европейските шампиони (КЕШ). Часове преди това обаче принцесата на Монако Грейс Кели умира в катастрофа и е обявен тридневен траур.

Няма как да има мач, а УЕФА директно казва на ЦСКА, че може да вземе служебна победа с 3:0 или да приеме да играе на друг стадион, без да има никаква подготовка за това. „Армейците" изибрат второто.

„Нямаше как да се възползваме от трагедията на хората", казва години по-късно Аспарух Никодимов, треньорът на „червените" тогава. Българският отбор се съгласява да играе в Ница, пътува с автобус и едва не закъснява за мача заради задръствания.Играе двубоя практически без загрявка, а резултатът е 0:0.

Капитаните Жан-Люк Етори и Георги Димитров разменят флаговете на двата клуба преди мача, а моментът е запечатан със снимка. В четвъртък вечер именно ръцете на Етори и Димитров бяха изобразени на хореографията. На профила на френския отбор още по време на двубоя се появи публикация със снимка на сектор „Г" и емотикон за благодарност.