Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Феновете на ЦСКА впечатлиха Монако с „хореографията на честта"

Феновете на ЦСКА впечатлиха Монако с „хореографията на честта"
БТА

Препратката е към един от най-трагичните моменти в историята на клуба от Княжеството

ЦСКА загуби мача с Монако (1:2) на терена, но на трибуните получи само суперлативи. Причината е впечатляващата хореография на сектор „Г", която припомни за уважението на българския гранд към монегаските. Трибуната с най-шумните и верни фенове на ЦСКА изобрази рисунка с две протегнати ръце, държащи флаговете на двата клуба, а банер под нея гласеше: „Честта няма заместител".

Във Франция признаха: ЦСКА можеше да получи дузпа срещу Монако

Препратката е към един от най-трагичните моменти в историята на Монако, с който винаги ще бъде свързван и ЦСКА. През 1982 година „червените" трябва да гостуват в Княжеството в мач за Купата на европейските шампиони (КЕШ). Часове преди това обаче принцесата на Монако Грейс Кели умира в катастрофа и е обявен тридневен траур.

Няма как да има мач, а УЕФА директно казва на ЦСКА, че може да вземе служебна победа с 3:0 или да приеме да играе на друг стадион, без да има никаква подготовка за това. „Армейците" изибрат второто. 

„Нямаше как да се възползваме от трагедията на хората", казва години по-късно Аспарух Никодимов, треньорът на „червените" тогава. Българският отбор се съгласява да играе в Ница, пътува с автобус и едва не закъснява за мача заради задръствания.Играе двубоя практически без загрявка, а резултатът е 0:0.

Капитаните Жан-Люк Етори и Георги Димитров разменят флаговете на двата клуба преди мача, а моментът е запечатан със снимка. В четвъртък вечер именно ръцете на Етори и Димитров бяха изобразени на хореографията. На профила на френския отбор още по време на двубоя се появи публикация със снимка на сектор „Г" и емотикон за благодарност.

Още по темата

Вангел Вангелов разкри кога ЦСКА може да се завърне на "Българска армия"

Вангел Вангелов разкри кога ЦСКА може да се завърне на "Българска армия"

ЦСКА се бори до последно, но преклони глава пред Монако

ЦСКА се бори до последно, но преклони глава пред Монако

Маркус Гиздол след загубата от Монако: Заслужавахме поне точка

Маркус Гиздол след загубата от Монако: Заслужавахме поне точка

ЦСКА и Монако почетоха Димитър Бербатов преди сблъсъка в София

ЦСКА и Монако почетоха Димитър Бербатов преди сблъсъка в София

Монако показа респект: Познаваме ЦСКА, много труден отбор

Монако показа респект: Познаваме ЦСКА, много труден отбор

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Спортният директор на ЦСКА: На 100% имаше дузпа за нас

Спортният директор на ЦСКА: На 100% имаше дузпа за нас

Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

Мишка прекъсна брифинга на треньора на НЕК Наймеген след мача с Левски

Мишка прекъсна брифинга на треньора на НЕК Наймеген след мача с Левски

Основният съперник на Никола Цолов вече е във Формула 1

Основният съперник на Никола Цолов вече е във Формула 1

Във Франция признаха: ЦСКА можеше да получи дузпа срещу Монако

Във Франция признаха: ЦСКА можеше да получи дузпа срещу Монако

Водещи

Спортният директор на ЦСКА: На 100% имаше дузпа за нас

Спортният директор на ЦСКА: На 100% имаше дузпа за нас

  • Преди 11 минути
Белият дом е наредил ограничаване на сателитната услуга Starshield за армията на Украйна

Белият дом е наредил ограничаване на сателитната услуга Starshield за армията на Украйна

  • Преди 18 минути
ChatGPT като съдия в любовта: защо съветите на ИИ могат да навредят на отношенията

ChatGPT като съдия в любовта: защо съветите на ИИ могат да навредят на отношенията

  • Преди 20 минути
Започна срещата между синдикатите и финансовия министър за увеличението на доходите

Започна срещата между синдикатите и финансовия министър за увеличението на доходите

Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

  • Преди 22 минути
Димитър Стоянов към военните авиатори: Продължавайте да бъдете първи сред равни

Димитър Стоянов към военните авиатори: Продължавайте да бъдете първи сред равни

Българи пътуват до Гърция за имунизация заради недостига на противогрипни ваксини

Българи пътуват до Гърция за имунизация заради недостига на противогрипни ваксини

Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

  • Преди 28 минути
„Магистралата се превърна в река“: Българин разказа за водния ад в Истанбул

„Магистралата се превърна в река“: Българин разказа за водния ад в Истанбул

  • Преди 33 минути
Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България, валежите ще са оскъдни

Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България, валежите ще са оскъдни

  • Преди 33 минути
Ген. Николай Русев: Завършването на симулатора на F-16 е критичен приоритет

Ген. Николай Русев: Завършването на симулатора на F-16 е критичен приоритет

Над 34 хил. повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Над 34 хил. повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

  • Преди 39 минути
Мишка прекъсна брифинга на треньора на НЕК Наймеген след мача с Левски

Мишка прекъсна брифинга на треньора на НЕК Наймеген след мача с Левски

  • Преди 40 минути
Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

  • Преди 46 минути
Подновяват опитите за изтегляне на ударения от дронове кораб „Челси 3“ към Бургас

Подновяват опитите за изтегляне на ударения от дронове кораб „Челси 3“ към Бургас

  • Преди 50 минути