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Спортният директор на ЦСКА: На 100% имаше дузпа за нас

Спортният директор на ЦСКА: На 100% имаше дузпа за нас
БТА

Разочарованието единствено може да бъде от резултата, обяви Валентин Илиев

Валентин Илиев остана разочарован от съдийството при загубата на ЦСКА от Монако с 1:2 в Лигата на конференциите. Спортният директор похвали представянето на отбора и изрази мнение, че „армейците" са доминирали в части от мача срещу на хартия много по-класен съперник.

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„За мен лично, специално срещу Стефано Сенси дузпата беше на 100%", категоричен бе Илиев. „Разочарованието единствено може да бъде от резултата. Моето лично мнение, че по този начин трябва да изглежда поведението, играта, агресията, отношението, колектива, дисциплината. Мисля, че изиграхме изключително силен двубой. Имахме положения да вкараме обаче не съумяхме да отбележим повече от един гол. Аз мога да похваля треньорския щаб и играчите за това, което показахме днес на терена", допълни бившият защитник.

„Изводът е, че играчите трябва да вярват в себе си ,защото имат качества, да не се задоволяват с малкото, а винаги да търсим още и още. Играхме с класен противник, но мисля, че не само бяхме равностойни, а в голяма част от мача доминирахме и единствено малшансът ни попречи да се разделим с положителен резултат", каза още Илиев.

 

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