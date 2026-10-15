Майкъла пред ТАРАЛЕЖ: Срещата с Монако е моментът ЦСКА да се докаже

Бившият футболист и треньор на ЦСКА Георги Илиев-Майкъла определи срещата с Монако като големия тест за играчите и спортно-техническото ръководство на клуба. Според него именно в подобни европейски двубои се виждат истинските качества и авторитетът на отбора.

„За мен това е мачът на ЦСКА. Ако футболистите и спортно-техническото ръководство искат да се докажат, това са срещите, в които трябва да го направят. Когато имаш авторитет и качество, това е твоят мач“, заяви Майкъла.

Бившият наставник на „червените“ даде висока оценка на административната работа в клуба, но подчерта, че сега спортната част трябва да отговори на създадените условия.

„Хората си вършат перфектно работата - правят стадиона, осъществяват трансфери, осигуряват заплатите и всичко необходимо. Правят го на много високо ниво. Остава спортно-техническата част да си оправи нещата“, каза Илиев.

Майкъла коментира и победата с 3:2 над ЦСКА 1948 в дебюта на Маркус Гиздол. Той остана впечатлен от представянето преди почивката, но изрази сериозни резерви към последвалия спад.

„През първото полувреме видяхме истинския ЦСКА. Беше страхотен мач и страхотно полувреме, а след това изведнъж всичко се промени“, посочи бившият футболист на столичния клуб.

Според Илиев основният проблем на отбора се намира в центъра на отбраната. Той смята, че голяма част от допуснатите попадения идват след индивидуални грешки на централните защитници.

„Това е най-големият проблем на ЦСКА - централните защитници. При двата гола отново имаше фатални грешки. Един отбор се прави първо от вратаря и защитниците, а след това идва всичко останало“, заяви Майкъла.

Бившият играч и треньор на ЦСКА вярва, че Гиздол има необходимия опит, за да намери бързо правилния баланс и да стабилизира представянето на тима.

„Това е сериозен треньор. Идва от Германия и е бил в сериозни клубове. Надявам се бързо да се ориентира как да изгради отбора“, добави той.

Майкъла постави под съмнение и физическата готовност на футболистите заради рязката промяна в представянето срещу ЦСКА 1948.

„Не знам защо през второто полувреме се промени цялата схема. Може би играчите нямат физическа възможност или не са били подготвени добре. Такъв спад не е нормален“, коментира Илиев.

Бившият наставник на „армейците“ отказа да приеме съдийството като оправдание за допуснатите два гола.

„Несериозно е да обвиняваме съдиите. Те не помогнаха на съперника да ни вкара два гола. Добре е, че имаме късмет и много добри футболисти. Хората, които направиха селекцията, са си свършили прекрасно работата. Разполагаме с 21 отлични играчи“, каза Майкъла.

Георги Илиев прогнозира минимален успех за ЦСКА срещу Монако. „Ще победим. Прогнозата ми е 1:0 за нас“, категоричен беше той.

За бившия футболист на „червените“ сблъсъкът има и силна символика. Майкъла припомни историческите мачове, в които ЦСКА елиминира Монако, въпреки че френският тим е бил смятан за голям фаворит.

„Аз играх в първия сблъсък, когато отстранихме Монако. Те бяха шампиони на Франция четири години поред. Никой не очакваше, че можем да ги елиминираме, но изиграхме два страхотни мача“, спомни си Илиев.

„Днес разговарях със Стойчо Младенов, а Петко Янчев ми се обади от Чикаго. Това са мачовете на ЦСКА - за публиката и за феновете. Когато победиш Монако, на следващия двубой идват още пет хиляди души. Но не може да разчитаме на привържениците, ако не печелим срещите, в които сме фаворити“, завърши Майкъла.