Съдия с три мача в Европа ще свири ЦСКА - Монако

УЕФА обяви съдийския наряд за предстоящия домакински мач на ЦСКА срещу Монако от първия кръг в основната фаза на Лигата на конференциите. За главен рефер е назначен португалецът Жоао Гонсалвеш. 34-годишният арбитър няма опит на подобен етап от евротурнирите, а на мъжко ниво в надпреварите на УЕФА е ръководил само три мача.

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Две от срещите са от квалификационните кръгове на Лигата на конференциите (първият е през миналия сезон, а другият през този), а един е от пресявките на Шампионската лига през изминалото лято на 2026 г.

Асистенти на Гонсалвеш ще бъдат сънародниците му Педро Рибейро и Тиаго Коща. За четвърти съдия е назначен Жозе Беса, за ВАР ще отговарят Андре Нарсизо и Елдер Малейро, които допълват изцяло португалската бригада.

От ЦСКА обявиха, че вече над 15 000 привърженици на отбора са си осигурили места на трибуните за големия мач срещу Монако, който е в четвъртък от 19:45 часа.