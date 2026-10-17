Исторически прецедент в ЦСКА: Без българин сред титулярите в Европа

ЦСКА записа исторически прецедент при загубата с 1:2 от Монако в първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите, пише „Мач Телеграф“.

За първи път в европейската история на „армейците“ сред титулярите не присъстваше нито един български футболист. Маркус Гиздол започна срещата на Националния стадион „Васил Левски“ с 11 чужденци.

Това се случи в 265-ия мач на ЦСКА в европейските клубни турнири. Във всяка от предишните 264 срещи сред стартовите единадесет е имало поне един българин.

Гиздол направи пет смени през второто полувреме, като четирима от появилите се футболисти също бяха чужденци. Така общо 15 легионери записаха минути срещу Монако, което е нов клубен рекорд в Европа.

Единственият българин, който се появи в игра, беше Теодор Иванов. Младият защитник, който е син на спортния директор Валентин Илиев, влезе в заключителните минути на двубоя.

ЦСКА завърши срещата с шестима български футболисти сред резервите, но само Теодор Иванов получи възможност да се включи. Останалите родни играчи на пейката бяха вратарите Димитър Евтимов и Даниел Николов, Андрей Йорданов, Петко Панайотов и Васил Каймаканов.