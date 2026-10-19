След година ремонт: Детското отделение в Дупница посреща малките пациенти в изцяло обновена среда

След продължил близо година ремонт детското отделение на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Дупница вече е с изцяло преобразена среда. Обновяването е реализирано благодарение на проект „Светулка“, фондация „За доброто“ и подкрепата на десетки дарители. Официалното откриване предстои по-късно днес.

Основната цел на инициативата е болничният престой да бъде по-приятен и по-малко стресиращ за децата, като традиционната болнична обстановка отстъпи място на по-уютна и приветлива среда.

По думите на началника на педиатричното отделение д-р Валентина Николова промяната е огромна. Тя припомня, че когато екипът се е настанил в сградата през 1997 г., помещенията са били част от бивша транспортна болница, която не е отговаряла на необходимите условия за лечение на деца.

През годините са извършвани частични ремонти, но те не са били достатъчни за цялостното преобразяване на отделението.

Д-р Николова подчертава, че неподходящата болнична обстановка, белите стени и липсата на играчки често предизвикват допълнителен страх и напрежение у малките пациенти, което може да затрудни и възстановяването им.

Местната общност с ключова роля за ремонта

Решението именно детското отделение в Дупница да бъде включено в проект „Светулка“ е взето от фондация „За доброто“ след активната подкрепа на Ротари клуб – Дупница и жителите на града.

Заместник-председателят на фондацията Свилена Георгиева обяснява, че при избора на отделения за обновяване от особено значение е ангажираността на местната общност.

По думите ѝ инициативността на Ротари клуб – Дупница е изиграла решаваща роля, а организираната дарителска кампания е позволила необходимите средства да бъдат събрани сравнително лесно.

В благотворителната инициатива са се включили училища, местни организации и граждани, включително хора, които никога преди това не са участвали в подобни кампании.

От частични ремонти до цялостно преобразяване

Координаторът на проект „Светулка“ от Ротари клуб – Дупница Методи Димитров разказва, че идеята се е родила от разговори за най-належащите нужди на града.

Според него детското отделение от години се е нуждаело от основно обновяване, тъй като извършваните досега ремонти са били частични, а цялостната обстановка не е била подходяща за най-малките пациенти.

Инициативата обединява усилията на местната общност, доброволци и дарители с общата цел децата да получават медицински грижи в по-комфортна и спокойна среда.

С приключването на ремонта отделението вече има нов облик, който трябва да направи болничния престой по-малко плашещ както за малките пациенти, така и за техните семейства.