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Детската болница в Бургас ще обменя опит и медицински специалисти с Турция

Детската болница в Бургас ще обменя опит и медицински специалисти с Турция
БТА

Това е първото международно партньорство на Детската болница в Бургас, реализирано в рамките на инициативата "Мостове на братството“

Бургаската детска болница "Света Анастасия" ще си партнира с Университетската болница и Тракийския университет в Одрин, Турция в областта на медицинското обучение и обмена на професионален опит. Това съобщи на пресконференция управителят на детската болница в Бургас д-р Благомир Здравков след подписаното петгодишно споразумение за сътрудничество между двете лечебни заведения.

Документът създава възможности за специализация на български педиатри в Турция, както и за професионално усъвършенстване на турски лекари в България. В обмена ще участват лекари, медицински сестри и други здравни специалисти. Планирани са съвместни научни изследвания и обсъждане на сложни клинични случаи.

На срещата присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, ректорът на Тракийския университет в Одрин проф. д-р Мустафа Хатиплер, генералният консул на Турция в Бургас Толга Оркун.

"Нашето присъствие тук е желанието ни да направим крачка напред по отношение на здравеопазването между два братски града – Бургас и Одрин", заяви проф. Хатиплер. В делегацията от турска страна участваха специалисти по педиатрия, детска хирургия, спешна медицина, детска рехабилитация, предава БТА.

"Надяваме се да поставим началото на много успешни съвместни проекти, които да допринесат за развитието на медицината и за по-добрата грижа за нашите пациенти. Много наши кадри владеят отличен турски език, а това ще бъде една чудесна възможност за тях да повишат квалификацията си и практическите си умения", каза д-р Благомир Здравков.

Той отбеляза, че партньорството ще даде възможност на медицинските екипи да споделят знания и практически опит, както и да обменят специалисти. По думите му сътрудничеството е насочено към повишаване на качеството на педиатричната помощ в Бургаска област и в останалата част на страната.

Детската болница в Бургас разполага със 142 легла и съвременна апаратура за образна, лабораторна, функционална диагностика. Лечебното заведение има договор с Националната здравноосигурителна каса и приема деца за лечение по клинични пътеки.

Това е първото международно партньорство на Детската болница в Бургас, реализирано в рамките на инициативата "Мостове на братството“.

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